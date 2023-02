Rộ tin đồn Leonardo DiCaprio cặp kè với người mẫu Eden Polani, 19 tuổi

Ngôi sao phim Titanic, Leonardo DiCaprio (48 tuổi) bị bắt gặp ngồi cạnh người mẫu Eden Polani tại một sự kiện âm nhạc.

Một người trong cuộc đã nói với báo giới: "Không có sự chắc chắn nào về điều này. Anh ấy ngồi cạnh Polani trong một bữa tiệc âm nhạc, cùng với nhiều người khác".

Cả hai tham dự bữa tiệc ra mắt EP mới của Ebony Riley vào cuối tuần dịp Lễ trao giải Grammy. Ngôi sao Hollywood - người chuyên hẹn hò với những người mẫu trẻ - đã bị chế giễu trên Twitter.

"Bạn gái của Leonardo DiCaprio còn quá trẻ, thời trung học cô ấy từng bị gián đoạn việc học bởi Covid-19", một người dùng Twitter viết hôm 6.2.

Một người khác đăng, "Có một chú chó còn lớn tuổi hơn bạn gái của Leonardo DiCaprio. Hãy để chuyện đó chìm vào quên lãng", ám chỉ đến chú chó già nhất thế giới Bobi 30 tuổi.

Leonardo DiCaprio gần đây cũng bị đồn là có quan hệ với ngôi sao Hollywood 23 tuổi Victoria Lamas, con gái của nam diễn viên Lorenzo Lamas đóng phim Falcon Crest.

Victoria Lamas được phát hiện cùng với ngôi sao The Wolf of Wall Street rời Bird Streets Club ở phía Tây Hollywood. Nhưng các nguồn tin sau đó khẳng định với Page Six rằng DiCaprio và Lamas không hề hẹn hò, họ chỉ đi chơi cùng nhau.

Leonardo DiCaprio trước đây từng bị đồn cặp kè với siêu mẫu Gigi Hadid vài tháng sau khi ngôi sao này và bạn gái lâu năm Camila Morrone chia tay vào tháng 8.2022 - một tháng sau khi siêu mẫu bước sang tuổi 25.