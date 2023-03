Rộ tin hai ngôi sao đình đám Kang Dong Won - Jun Ji Hyun hợp tác

Báo chí đưa tin Kang Dong Won (trái) và Jun Ji Hyun nhiều khả năng sẽ đóng chung phim Polaris (The North Star), một bộ phim truyền hình tình cảm xoay quanh những điệp viên bị mất danh tính và muốn tìm thấy chính mình CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Hôm 28.3, một đại diện trong làng phim ảnh xứ kim chi bất ngờ tiết lộ với Sports Chosun (Hàn Quốc) tin Kang Dong Won và Jun Ji Hyun nhiều khả năng sẽ đóng chung phim mới. Người này bật mí: "Có khả năng cao là Kang Dong Won và Jun Ji Hyun sẽ hợp tác trong dự án truyền hình Polaris (The North Star) (tên tạm thời)".

Bài viết trên ngay lập tức gây sốt khắp các phương tiện truyền thông. Bởi Kang Dong Won và Jun Ji Hyun đều là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn Quốc cũng như là đại diện tiêu biểu của làn sóng Hallyu nhiều năm qua. Cả hai sở hữu vẻ ngoài nổi bật song song với sự nghiệp diễn xuất vô cùng thành công.

Tuy nhiên, Kang Dong Won và Jun Ji Hyun đều chưa xác nhận góp mặt trong The North Star. Công ty quản lý Ieum Hashtag của minh tinh 8X nhanh chóng phản hồi, cho biết cô đang tích cực xem xét. Phía nam diễn viên cũng đáp: "Đây chỉ là một trong số những dự án mà anh ấy được mời tham gia".

Tin tức Kang Dong Won và Jun Ji Hyun có thể sẽ hợp tác trên màn ảnh nhỏ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Phần lớn các trang tin tức, diễn đàn và cộng đồng mạng Hàn Quốc đều đặt kỳ vọng bộ đôi sẽ đồng ý cùng sánh vai trong The North Star.

Tờ Sports Chosun nhận xét "được chứng kiến hai diễn viên hàng đầu trong một tác phẩm truyền hình sẽ là một món quà tuyệt vời đối với khán giả" hay JTBC gọi "Kang Dong Won và Jun Ji Hyun sẽ là sự kết hợp tuyệt vời nhất". Trên diễn đàn The qoo, dân mạng cũng phấn khích mong chờ tin bộ đôi chính thức nhận lời cùng tham gia The North Star. Không ít bình luận nhận xét chuyện Kang Dong Won và Jun Ji Hyun đóng phim chung sẽ như "màn hợp tác lịch sử", "cặp đôi trong mơ" của giới phim ảnh xứ kim chi.

Nếu Jun Ji Hyun đồng ý đảm nhận vai nữ chính trong The North Star, đây sẽ là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của cô sau 2 năm, kể từ phim Jirisan. Trước đó, người đẹp sinh năm 1981 ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt phim ăn khách Cô nàng ngổ ngáo, Hoa cúc dại, Đội quân siêu trộm, Hồ sơ Berlin, Sứ mệnh truy sát, Vì sao đưa anh đến, Kingdom: Ashin of the North (Vương triều xác sống: Ashin của phương Bắc)…

Đặc biệt, việc Kang Dong Won cân nhắc đóng The North Star, một bộ phim truyền hình, khiến nhiều người bất ngờ. Vì tài tử 42 tuổi chưa xuất hiện trên màn ảnh nhỏ suốt 19 năm qua. Sêri gần đây nhất mà anh tham gia là Magic, chiếu năm 2004.

Suốt gần 20 năm qua, Kang Dong Won chủ yếu phát triển ở màn ảnh rộng với loạt tác phẩm ăn khách như Sự quyến rũ của bầy sói, Tiểu quái Woochi, Những tháng năm rực rỡ, Mục sư, Công tố viên hung bạo, Ông trùm, Kỷ nguyên bạo tàn, Bán đảo Peninsula (Train to Busan 2), Người môi giới…