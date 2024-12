Rộ tin Lưu Khải Uy chia tay bạn gái vì áp lực mang bầu

Theo Sohu, câu trả lời của ông Lưu Đan - bố của Lưu Khải Uy gây bất ngờ cho truyền thông bởi trước đây ông từng đề cập khá nhiều về Lý Hiểu Phong và hết lời khen ngợi cô. Sự thay đổi trong thái độ của Lưu Đan khiến dân mạng suy đoán rằng Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong có thể đã chia tay.

Rộ tin đồn chồng cũ Dương Mịch chia tay bạn gái ẢNH: SOHU

Dân mạng phát hiện Khải Uy và Hiểu Phong không tương tác trong một thời gian dài. Lần tương tác trực tuyến đầu tiên giữa hai người bắt đầu từ năm 2022, khi Hiểu Phong đăng bức ảnh quả hồng có bóng dáng của Khải Uy. Cô cũng để lại lời nhắn khen ngợi tấm lưng đẹp của anh.

Đến ngày 1.10 vừa qua, phóng viên chụp được hình ảnh tài tử 50 tuổi và bạn gái cùng nhau đi mua sắm tại một cửa hàng tiện lợi. Trong ảnh, cả hai không hề tương tác với nhau. Lưu Khải Uy thậm chí còn không giúp Lý Hiểu Phong xách đồ mà chỉ lặng lẽ đi phía sau. Thái độ thờ ơ này trái ngược hoàn toàn với sự ngọt ngào khi cả hai mới quen nhau.

Những bài đăng trên mạng xã hội gần đây của Hiểu Phong cũng bộc lộ sự hoài niệm về quá khứ và hoang mang về tương lai. Sự thay đổi tâm trạng này khiến dân mạng suy đoán liệu cô có đang bị trục trặc tình cảm hay không.

Những bài đăng trên mạng xã hội gây đây của Hiểu Phong cũng bộc lộ tâm trạng buồn bã ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức nào về việc chia tay hay lý do chia tay của hai ngôi sao nhưng dân mạng bắt đầu đưa ra nhiều suy đoán khác nhau. Một số người cho rằng đó là do cả hai quá bận rộn trong công việc, thường xuyên xa nhau cũng như dành ít thời gian bên nhau, điều này dẫn đến mối quan hệ của họ ngày càng rạn nứt. Số khác cho rằng đó là do khoảng cách tuổi tác và hoàn cảnh gia đình khác nhau giữa hai người. Điều này dẫn đến một số khác biệt và mâu thuẫn trong mối quan hệ. Ngoài ra, những đồn đoán về việc Lý Hiểu Phong mang thai cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến việc chia tay, bởi việc này đã gây ra quá nhiều áp lực cho mối quan hệ của họ.



Nhìn lại mối quan hệ giữa Khải Uy và Hiểu Phong, mọi chuyện dường như bắt đầu vào năm 2022. Vào thời điểm đó, một số phương tiện truyền thông chụp ảnh cả hai đi du lịch cùng nhau, cùng đi khám sức khỏe và cùng nhau xuất hiện tại sân bay. Đến cuối năm đó, anh chính thức thừa nhận mối quan hệ với Lý Hiểu Phong. Cả hai quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Vì cảm thấy quan điểm cũng như tính cách của cả hai rất hợp nhau nên họ đã chọn ở bên nhau. Khi đó, ông Lưu Đan thường bày tỏ sự công nhận và ủng hộ Lý Hiểu Phong, thậm chí ông còn tiết lộ rằng Tiểu Gạo Nếp (con gái của Khải Uy và Dương Mịch) rất thích người dì mới.

Tuy nhiên, mối quan hệ này không suôn sẻ như mọi người mong đợi. Lần cuối cùng họ được nhìn thấy bên nhau là vào tháng 3. Lúc đó, Lý Hiểu Phong mặc trang phục dày dặn nên bị đặt câu hỏi liệu cô có đang mang thai hay không.