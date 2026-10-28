Rộ tin Mỹ cảnh báo đồng minh vùng Vịnh về cuộc chiến 'dữ dội' chống Iran

Báo Wall Street Journal hôm 27.10 dẫn lời các nguồn tin cho biết Mỹ đã cảnh báo một số quốc gia Ả Rập vùng Vịnh cần chuẩn bị cho khả năng sẽ diễn ra một chiến dịch quân sự ngắn nhưng ác liệt nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3.11.

Theo bài báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghiêng về phương án thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở hạt nhân của Iran, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Những cảnh báo gửi tới các đồng minh vùng Vịnh cho thấy Israel cũng đang chuẩn bị tham gia vào các hoạt động tác chiến mới.

Mỹ được cho là đang triển khai thêm một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot tới khu vực này, đồng thời di chuyển binh sĩ khỏi các căn cứ dễ bị tổn thương để đề phòng khả năng Iran trả đũa. Washington cũng đang bổ sung đạn dược, chuẩn bị thêm máy bay và tàu chiến cho các chiến dịch có thể xảy ra.

Đường phố Tehran, Iran IRAN

Từ Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong một bài phát biểu hôm 28.10 cũng nêu lên triển vọng tái khởi động các hoạt động chung với Mỹ nhằm chống lại Iran. Ông Netanyahu nói: "Israel đang đứng trước một cơ hội lịch sử đặc biệt, cùng với người bạn đồng hành là Tổng thống Trump, để loại bỏ mối đe dọa hiện hữu từ Iran một lần và mãi mãi".

Lần gần nhất Mỹ thực hiện một loạt cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran là ngày 1.9. Sau đó, Mỹ vẫn duy trì tấn công các tàu chở dầu và các tàu thuyền khác của Iran. Về phía Iran, nước này đã nổ súng vào các tàu thương mại cố gắng đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường do hải quân Mỹ chỉ định, nhưng bị Tehran coi là bất hợp pháp.

Các quan chức Iran đã đáp trả những lời đe dọa của ông Trump bằng tuyên bố cam kết bảo vệ đất nước. Tuần trước, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải gánh chịu “một thất bại chiến lược còn lớn hơn nữa” nếu chọn cách tái khởi động các hành động quân sự. Hôm 27.10, đài truyền hình nhà nước Press TV dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện “không có bất kỳ giới hạn nào”.

Viễn cảnh xung đột tái diễn xuất hiện trong bối cảnh có những lo ngại về việc kho tên lửa đánh chặn của Mỹ đang dần cạn kiệt. Ông Trump đã bác bỏ nhận định này và khẳng định rằng quân đội Mỹ vẫn có đủ đạn dược.

Cuộc chiến này vẫn không nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người dân Mỹ. Một cuộc thăm dò của Fox News công bố vào tháng 9 cho thấy 71% cử tri đăng ký tin rằng chính quyền Trump thiếu một chiến lược rõ ràng để chấm dứt xung đột, và 60% cho rằng việc tấn công Iran là một sai lầm. Theo một khảo sát từ Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố đầu tháng này, 65% người được hỏi không tán thành cách ông Trump xử lý các chiến dịch chống lại Iran, trong khi chỉ 33% bày tỏ sự ủng hộ.