Rộ tin Selena Gomez và Zayn Malik hẹn hò, phản ứng của Gigi Hadid

Theo một nguồn tin của People, Selena Gomez và Zayn Malik được cho là có buổi hẹn hò lãng mạn và riêng tư ở một nhà hàng nổi tiếng tại Manhattan, New York (Mỹ) vào ngày 24.3 vừa qua. Một nhân viên phục vụ của nhà hàng đã phát hiện cặp sao đang ôm và "khoá môi" tại bàn ăn.



Đây không phải lần đầu tiên cặp sao dính tin đồn hẹn hò PEOPLE

Trả lời phỏng vấn của trang báo, nữ nhân viên tiết lộ cả hai hẹn hò trong thời gian cao điểm và nán lại khoảng 2 giờ trước khi rời đi: “Không ai để ý đến họ ngoại trừ quản lý nhà hàng. Cả hai thể hiện tình cảm khá công khai nhưng không ai để ý đến cả. Bởi thật sự không khó để có thể bắt gặp người nổi tiếng ở New York".

Các tin đồn càng thêm có cơ sở khi cư dân mạng phát hiện gần đây Selena Gomez và cựu thành One Direction đã nhấn theo dõi nhau. Đặc biệt, chủ nhân hit Love You Like a Love Song là một trong 18 tài khoản hiếm hoi được Zayn theo dõi. Ngoài ra, người hâm mộ cũng đào lại video cô nàng trả lời phỏng vấn từ nhiều năm trước, Selena tiết lộ rằng nếu được lựa chọn một thành viên của ban nhạc One Direction để hôn, cô ấy chắc chắn sẽ chọn Zayn Malik mà không có bất kỳ sự do dự nào. Và vào năm 2013, cả hai lại vướng vào tin đồn hẹn hò khi nam ca sĩ Dusk Till Dawn cũng cho biết anh sẽ hôn Selena nếu có cơ hội.

Selena và Zayn bị fan bắt gặp khi rời khỏi một nhà hàng POP BASE

Ngay sau khi thông tin hẹn hò được đăng tải khắp các mặt báo, Us Weekly đã liên hệ phỏng vấn độc quyền với tình cũ của nam ca sĩ - Gigi Hadid. Theo đó, đại diện của siêu mẫu Victoria’s Secret cho biết: “Gigi không có vấn đề gì với việc hẹn hò của Zayn. Miễn là anh ấy hạnh phúc, ổn định và tiếp tục làm tròn trách nhiệm người bố với Khai (con gái chung của Zayn Malik và Gigi Hadid), thì anh ấy hẹn hò với ai cũng được".



Sau mối tình kéo dài 8 năm với Justin Bieber, Selena Gomez từng có khoảng thời gian hẹn hò với The Weeknd. Ngoài ra, ngôi sao nhạc pop cũng nhiều lần bị dính nghi vấn mập mờ với Charlie Puth, Samuel Krost, Niall Horan, Zedd, Orlando Bloom. Trong khi đó, Zayn Malik và siêu mẫu Gigi Hadid có một đứa con chung 2 tuổi. Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay vào năm 2021 sau vụ ẩu đả giữa Zayn và mẹ của Gigi, bà Yolanda Hadid. Mặc dù Zayn đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc hành hung mẹ của Gigi, nhưng nam ca sĩ vẫn không thể cứu vãn mối quan hệ với người yêu của mình.