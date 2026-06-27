Rộ tin Volkswagen cân nhắc cải tổ lớn, cắt giảm đến 100.000 nhân sự

Theo Reuters, kế hoạch trên vừa được đệ trình lên ban kiểm soát của Volkswagen và dự kiến mang ra thảo luận vào ngày 9.7. Cụ thể, việc đóng cửa 4 nhà máy ở Hanover, Zwickau, Emden và Neckarsulm sẽ đe dọa trực tiếp 45.000 việc làm, kết hợp với kế hoạch cắt giảm 50.000 nhân sự đã được vạch ra từ trước.

Xe điện Volkswagen ID.7 tại nhà máy của hãng xe này tại thị trấn Emden, Đức hồi tháng 2.2025

ẢNH: REUTERS

Nếu chính thức được thông qua, đây sẽ là một trong những cuộc đại tu lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Đợt sa thải 100.000 lao động và xóa sổ 4 dây chuyền lắp ráp, ngang ngửa với cuộc khủng hoảng phá sản của hãng General Motors (Mỹ) hồi năm 2009. Bên cạnh đó, VW cũng dự tính cắt giảm 15% vốn đầu tư trong 5 năm tới.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Volkswagen thừa nhận mô hình kinh doanh hiện tại không còn bền vững, Reuters cho hay. Hãng ô tô nổi tiếng từ Đức được cho là chịu nhiều sức ép, bao gồm nhu cầu mua xe tại châu Âu sụt giảm, Mỹ áp thuế nhập khẩu nặng nề và đặc biệt là sự trỗi dậy của các đối thủ Trung Quốc. Các hãng xe Trung Quốc không chỉ đánh bật Volkswagen khỏi vị trí dẫn đầu tại thị trường tỉ dân mà còn cạnh tranh khốc liệt thị phần ở châu Âu.

Tuy nhiên, nỗ lực tái cấu trúc của Tổng giám đốc Oliver Blume chắc chắn sẽ vấp phải sự phản kháng quyết liệt. Công đoàn IG Metall và chính quyền bang Lower Saxony (cổ đông lớn thứ hai của VW) đều tuyên bố sẽ dùng mọi cách để ngăn chặn việc đóng cửa nhà máy.

Trong phiên giao dịch ngày 26.6, cổ phiếu VW đã rớt xuống mức thấp nhất trong vòng 16 năm qua. Nhiều nhà đầu tư hoài nghi tính khả thi của kế hoạch cắt giảm, cho rằng điều Volkswagen cần cân nhắc là chiến lược sản xuất các dòng xe mới hấp dẫn hơn nhằm giữ chân khách hàng.