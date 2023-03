Rộ trend đến Hội An may trang phục, khách du lịch rần rần hưởng ứng

Nhiều du khách bắt trend đến Hội An may trang phục và đăng tải lên TikTok. Ở thời điểm hiện tại Hội An được xem là điểm đến yêu thích của khách du lịch quốc tế lẫn nội địa. Tripadvidsor - website chuyên về du lịch đã công bố Best of the best - Travelers' Choice 2023" và Hội An đứng thứ 2/25 trong danh sách "Điểm đến xu hướng 2023". Không chỉ mê hoặc bằng danh lam thắng cảnh và con người thân thiện, phố cổ nằm giữa Đà Nẵng - Quảng Nam này còn có rất nhiều thợ may lành nghề. Các con đường chính của Hội An như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi... đều có sự hiện diện của nhiều cửa hiệu thời trang lớn.



Trend đến Hội An may trang phục rộ lên ở TikTok và được nhiều người hưởng ứng CHỤP MÀN HÌNH

Không giống như cửa hàng thông thường, cửa hiệu thời trang ở Hội An không chỉ bán vải mà còn có thợ may túc trực để thực hiện mẫu theo ý muốn của khách. Đặc biệt, họ có thể may đo, sản xuất trang phục chỉ trong vài giờ - một tốc độ đáng kinh ngạc nhưng vẫn làm ra được sản phẩm chỉn chu, đẹp mắt. Với nét độc đáo như vậy, mới đây trên nền tảng mạng xã hội TikTok đã trộ lên trend (phong trào) đến Hội An để may trang phục.

Nhiều khách hàng may cả váy dạ hội và rất hài lòng CHỤP MÀN HÌNH

Tìm kiếm từ khóa "tailor in Hoi An" hoặc "tailor clothes in Viet Nam", TikTok trả về hàng trăm video được khách du lịch đăng tải khoe trải nghiệm có 1-0-2 này. Nhiều TikToker là người nước ngoài đến Việt Nam thăm thú chia sẻ rằng họ rất thích được may đo quần áo ở Hội An. Đầu tiên các thợ may sẽ cẩn thận lấy số đo, hướng dẫn khách hàng chọn vải, lên mẫu theo ý muốn của người mặc và tiến hành sản xuất. Tài khoản @lolaschroer cho biết: "Đó là quyết định đúng đắn nhất kể từ khi đặt chân lên Việt Nam" sau khi nhận được váy của cô và áo sơ mi cho bạn trai.

Không chỉ may các món đồ đơn giản như áo, quần mà thợ may ở Hội An còn có thể "xử lý" những ca khó như váy dạ hội, vest hay thậm chí là đồ bơi, bikini. Một số bạn trẻ người Việt Nam cũng nhanh chóng bắt trend tailor in Hoi An và vô cùng bất ngờ khi khám phá ra được một dịch vụ thú vị như vậy ngay trên đất nước mình.