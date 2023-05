Robert De Niro tiết lộ vừa ‘có thêm con’ ở tuổi 79

Trong một cuộc trò chuyện với ET Canada, ngôi sao Hollywood - Robert De Niro (79 tuổi) từng đoạt giải Oscar - tiết lộ rằng ông đã chào đón đứa con thứ bảy trong khi thảo luận về việc nuôi dạy con cái và bộ phim gần đây nhất là About My Father.

"Ý tôi là, không có cách nào khác với những đứa trẻ. Tôi không muốn phải đặt ra luật lệ và những thứ tương tự. Nhưng đôi khi bạn không có lựa chọn nào khác. Và bất kỳ bậc cha mẹ nào, tôi nghĩ, cũng sẽ nói như vậy. Bạn luôn muốn làm điều đúng đắn cho con cái và cho chúng lợi ích nhưng đôi khi bạn không thể", nam diễn viên tâm sự.

Robert De Niro (79 tuổi) PEOPLE

Khi người phỏng vấn hỏi Robert De Niro về 6 người con, ông đính chính, "Thực ra là 7 đứa".

"Tôi vừa mới có thêm con", ông chia sẻ, mặc dù không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về thành viên mới nhất trong gia đình hay người bạn đời mà ông cùng chào đón em bé thứ 7.

Nam diễn viên có 6 người con từ các mối quan hệ trước đó. De Niro và người vợ đầu tiên, Diahnne Abbott , là cha mẹ của con gái Drena (51 tuổi), con trai Raphael (46 tuổi).

Năm 1995, ông chào đón hai cậu con trai sinh đôi Julian và Aaron với bạn gái cũ, người mẫu kiêm diễn viên Toukie Smith. Robert De Niro cũng có chung con trai Elliot (24 tuổi) và con gái Helen Grace (11 tuổi) với vợ cũ - Grace Hightower.

Giờ đã là ông nội, De Niro đã nói rằng điều tốt nhất mà cha mẹ hoặc ông bà có thể làm là thúc đẩy con cái họ đạt được ước mơ.

"Đối với những đứa con, tôi luôn nói với chúng rằng, 'Nếu con muốn trở thành một diễn viên hay con muốn làm điều này điều kia, điều đó không sao miễn là con hạnh phúc. Chỉ cần đừng bán rẻ bản thân mình là được'. Điều quan trọng là chúng phải tìm được lối đi cho riêng mình", De Niro nói với People vào tháng 1.2020.

Tiffany Chen đi nghỉ cùng De Niro ở miền Nam nước Pháp PEOPLE

Robert De Niro vừa chào đón đứa con thứ 7 lần đầu làm dấy lên tin đồn tình cảm với Tiffany Chen vào tháng 8.2021.

Robert De Niro được phát hiện cùng với Tiffany Chen vào tháng 8.2021, sau khi chia tay với Grace Hightower từ tháng 11.2018.

Cặp đôi đã gặp nhau nhiều năm trước khi quay một bộ phim cùng nhau vào năm 2015. Chen là một huấn luyện viên võ thuật, đã có vai diễn trong phim The Intern do De Niro đóng vai chính.

Là một chuyên gia võ thuật nổi tiếng, Chen đã được giới truyền thông chú ý vì những thành tích của cô. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Inside Kung-Fu vào năm 2011, cô đã kể về những người bạn quanh mình.

Bất chấp những kỳ nghỉ ở châu Âu và hẹn hò ăn tối với nhau, cả Robert De Niro và Chen đều không công khai nói về tình trạng mối quan hệ của họ.