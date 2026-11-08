Robert Pattinson tranh vai James Bond cùng loạt tài tử Anh

Theo TheWrap, Robert Pattinson đã tham gia buổi thử vai trên màn ảnh cho nhân vật James Bond. Nam diễn viên nằm trong nhóm ứng viên được cân nhắc cho phần phim thứ 26 của thương hiệu điệp viên nổi tiếng. Các buổi thử vai được cho là bắt đầu khoảng hai tuần trước thời điểm thông tin được công bố.

Trước đó, Callum Turner, Jack Lowden và Josh O’Connor cũng được nhắc đến trong danh sách những gương mặt có khả năng đảm nhận vai diễn. Đến ngày 7.11, Deadline đưa tin Nicholas Hoult và Robert Pattinson đã tham gia các buổi thử vai cùng ba diễn viên nói trên. Theo nguồn tin của trang này, ban đầu có bốn diễn viên được thử vai, sau đó một ứng viên thứ năm được bổ sung vào phút chót. Tuy nhiên, danh tính người được thêm vào danh sách chưa được xác định.

Robert Pattinson từng ghi dấu ấn qua loạt phim Chạng vạng và The Batman Ảnh: AP

Việc Pattinson góp mặt khiến cuộc tuyển chọn James Bond nhận thêm sự quan tâm bởi anh đã có kinh nghiệm đảm nhận những nhân vật mang tính biểu tượng trên màn ảnh. Nam diễn viên sinh năm 1986 bắt đầu được khán giả quốc tế biết đến qua vai Cedric Diggory trong Harry Potter và chiếc cốc lửa năm 2005. Sau đó, anh nổi tiếng toàn cầu với vai ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Chạng vạng, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephenie Meyer.

Sau thành công thương mại của Chạng vạng, Pattinson từng bước thay đổi hình ảnh qua những dự án có màu sắc nghệ thuật và nhân vật phức tạp hơn. Năm 2022, Pattinson đảm nhận vai Bruce Wayne trong The Batman của đạo diễn Matt Reeves. Khác với một số phiên bản Batman trước đó, nhân vật của anh được xây dựng với sắc thái u tối, có phần khép kín và tập trung nhiều vào quá trình điều tra tội phạm. Bộ phim đạt doanh thu hơn 770 triệu USD trên toàn cầu

Cuộc đua tìm người kế nhiệm Daniel Craig

Bên cạnh Pattinson, những ứng viên còn lại cũng có dấu ấn riêng tại Hollywood. Callum Turner được biết đến qua các phim Fantastic beasts: The crimes of Grindelwald, The boys in the boat và series Masters of the air. Jack Lowden gây chú ý với vai River Cartwright trong loạt phim truyền hình Slow horses, đồng thời góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và sân khấu. Trong khi đó, Josh O’Connor được đánh giá cao qua vai Thái tử Charles trong series The crown và bộ phim Challengers. Nicholas Hoult cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua Mad max: Fury road, The great và gần đây là vai phản diện Lex Luthor trong Superman.

Đáng chú ý, Robert Pattinson và Nicholas Hoult từng cạnh tranh cho vai Batman trong dự án của đạo diễn Matt Reeves. Cuối cùng, Pattinson được lựa chọn vào vai Bruce Wayne, còn Hoult đảm nhận nhân vật Lex Luthor trong vũ trụ điện ảnh DC. Nếu thông tin cả hai cùng thử vai James Bond được xác nhận, đây sẽ là một cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa hai diễn viên từng có duyên đối đầu trong quá trình tuyển chọn nhân vật siêu anh hùng.

Dự án James Bond tiếp theo cũng đánh dấu giai đoạn chuyển giao quan trọng của thương hiệu. Sau khi Daniel Craig khép lại hành trình với vai điệp viên 007 trong No time to die năm 2021, khán giả chờ đợi gương mặt mới tiếp nối nhân vật đã xuất hiện trên màn ảnh suốt nhiều thập niên. Phần phim thứ 26 sẽ do Denis Villeneuve đạo diễn, trong khi Steven Knight phụ trách kịch bản. Đây là dự án James Bond đầu tiên được triển khai sau khi Amazon MGM studios tiếp nhận quyền kiểm soát sáng tạo đối với thương hiệu từ hai nhà sản xuất lâu năm Barbara Broccoli và Michael G. Wilson vào năm 2025.

Trước đó, Amazon MGM Studios xác nhận quá trình tìm kiếm diễn viên mới cho vai 007 đã bắt đầu từ năm 2026. Hiện Amazon MGM Studios chưa công bố danh tính diễn viên được lựa chọn. Việc Robert Pattinson tham gia thử vai cũng chưa đồng nghĩa anh đã trở thành James Bond tiếp theo. Danh tính người kế nhiệm Daniel Craig vẫn là một trong những thông tin được người hâm mộ thương hiệu điện ảnh này chờ đợi.