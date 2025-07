Roblox đối mặt làn sóng tẩy chay vì nội dung không phù hợp trẻ em

Theo GameRant, sự kiện The Hatch của Roblox đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng người chơi, với lý do lo ngại về sự an toàn của trẻ em và việc nền tảng này cho phép một nhà sáng tạo bị chỉ trích tham gia sự kiện.

Roblox, một nền tảng chơi game và tạo game trực tuyến được thành lập năm 2004, hiện có trung bình 85,3 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày (tính đến tháng 2.2025). Dù được biết đến như một không gian sáng tạo dành cho mọi lứa tuổi, Roblox nhiều lần đối mặt với những chỉ trích liên quan đến nội dung không phù hợp và quy trình kiểm soát nội dung lỏng lẻo. Gần đây, nền tảng này đã thay đổi điều khoản sử dụng, đặc biệt liên quan đến tên người dùng, khiến cộng đồng không khỏi lo lắng.

Hình ảnh quảng bá sự kiện The Hatch 2025 của Roblox với chủ đề săn trứng trong khung cảnh giả tưởng đa dạng ẢNH: XBOXWIRE

Sự kiện The Hatch được giới thiệu như một lễ hội săn trứng Phục Sinh, nơi người chơi có thể thu thập và trao đổi hàng trăm quả trứng trong nhiều trò chơi, bao gồm cả các tựa game lấy cảm hứng từ bộ phim Squid Game. Tuy nhiên, việc Roblox mời một nhà sáng tạo từng gây tranh cãi vì để trẻ em tiếp xúc với chủ đề nhạy cảm tham gia sự kiện đã khiến nhiều người dùng tức giận. Họ lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng tẩy chay The Hatch như một phản ứng trước sự thờ ơ của nền tảng đối với an toàn trẻ nhỏ.

Một số người chơi cáo buộc Roblox ưu tiên lợi nhuận hơn là bảo vệ người dùng. Một bình luận nhận định rằng chưa bao giờ thất vọng với đội ngũ phát triển như hiện tại. Trước đây, nhà sáng tạo gây tranh cãi này từng bị cấm và sau đó lại được gỡ cấm một cách khó hiểu, làm dấy lên nghi ngờ về tính nhất quán và minh bạch trong quy trình kiểm duyệt của Roblox.

Đây không phải lần đầu tiên Roblox bị chỉ trích liên quan đến đạo đức và cách bảo vệ người dùng nhỏ tuổi. Vào năm 2024, nền tảng này từng bị cáo buộc về việc khai thác lao động trẻ em, dù đội ngũ phát triển đã phủ nhận và nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát nội dung và thời lượng chơi dành cho trẻ.

Trong tuyên bố mới nhất, CEO Roblox khuyến khích phụ huynh sử dụng các công cụ kiểm soát dành cho cha mẹ để giới hạn nội dung và thời gian sử dụng của trẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu phụ huynh cảm thấy không yên tâm, họ nên cân nhắc việc cho con em tiếp cận nền tảng này. Tuy nhiên, phản ứng này bị đánh giá là thiếu trách nhiệm khi không giải quyết gốc rễ vấn đề liên quan đến kiểm duyệt nội dung và quản lý cộng đồng.

Hiện tại, làn sóng tẩy chay sự kiện The Hatch vẫn tiếp diễn và chưa rõ liệu Roblox có thay đổi hướng tiếp cận hay không.