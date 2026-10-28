Robot AI giúp dân bớt đi lại, cán bộ giảm việc lặp lại

Từ tháng 8.2026, hai robot AI lễ tân được đưa vào phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, giúp người dân tiếp cận thông tin và chuẩn bị hồ sơ trước khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Tra cứu thủ tục ngay từ cửa vào

Đặt ngay lối vào trung tâm, robot có thể chào hỏi, tiếp nhận nhu cầu và trả lời các câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính. Thông tin được cung cấp bằng giọng nói kết hợp hiển thị trên màn hình, giúp người dân dễ theo dõi, tra cứu thành phần hồ sơ cần chuẩn bị.

Thay vì phải tìm từng bộ phận để hỏi hoặc đến nơi mới biết mình còn thiếu giấy tờ, người dân có thêm một kênh tham khảo ngay từ đầu. Hệ thống cho phép chụp lại nội dung hướng dẫn hoặc quét mã QR để tra cứu thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Robot AI hoạt động trên cả nền tảng trực tuyến và thiết bị đặt tại trụ sở. Nhờ đó, người dân có thể tìm hiểu thông tin trước ở nhà, chủ động chuẩn bị giấy tờ, hạn chế việc đi lại nhiều lần do chưa nắm rõ quy trình hoặc thiếu thành phần hồ sơ.

Người dân tra cứu thông tin thủ tục hành chính trên robot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Trần Phong Thái, ngụ đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết robot AI giúp ông có thêm kênh tham khảo trước khi đến giao dịch hành chính. Việc tìm hiểu thông tin ban đầu giúp người dân chủ động hơn trong khâu chuẩn bị, tránh mất thời gian hỏi lại những nội dung cơ bản.

Không chỉ hỗ trợ người dân, công nghệ này còn giúp giảm áp lực cho cán bộ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Những câu hỏi thường gặp về quy trình, giấy tờ và cách thực hiện thủ tục có thể được robot giải đáp, giúp cán bộ dành nhiều thời gian hơn cho việc kiểm tra, tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, robot AI được tích hợp dữ liệu về quy định, biểu mẫu và các thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân tra cứu, tìm hiểu thông tin. Việc kết hợp trả lời bằng giọng nói với nội dung hiển thị trên màn hình giúp người sử dụng dễ tiếp cận hơn.

Công nghệ phải tạo thuận tiện thực chất

Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt, việc đưa robot AI vào hoạt động là một bước trong lộ trình chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính tại địa phương.

Hiệu quả của chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc ứng dụng công nghệ mới mà còn phải được thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong quá trình phục vụ người dân. Một công cụ có thể giúp người dân giảm một lần đi lại, bớt một lần hỏi thông tin hoặc hạn chế việc bổ sung hồ sơ cũng mang lại giá trị thiết thực. Tuy nhiên, robot AI vẫn là công cụ hỗ trợ, không thay thế vai trò của cán bộ trong việc hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết thủ tục hành chính.

Hai robot AI lễ tân được bố trí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt, hỗ trợ người dân tìm hiểu thủ tục, chuẩn bị hồ sơ ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Trần Đức Nam, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết thêm thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị vận hành để bổ sung dữ liệu, hoàn thiện tính năng và nâng cao độ chính xác của robot AI.

Theo ông Nam, mục tiêu của việc ứng dụng công nghệ không đơn thuần là tạo diện mạo hiện đại cho bộ phận hành chính công, mà quan trọng hơn là giúp quy trình giải quyết công việc thuận tiện, minh bạch và dễ tiếp cận.