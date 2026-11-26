Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiên phong ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive và các công nghệ cao trong tầm soát, chẩn đoán và phẫu thuật hiệu quả cao các bệnh lý Thần kinh - Cột sống. Vào tháng 2.2026, Bệnh viện Tâm Anh đã đạt Kỷ lục châu Á về ứng dụng Robot AI này, đến nay tiếp tục vượt mốc 300 ca phẫu thuật thành công, giúp người bệnh hồi phục nhanh, bảo tồn tối đa chức năng thần kinh.

20 giờ, thứ năm ngày 26.11.2026, các chuyên gia từ Bệnh viện Tâm Anh trực tiếp tư vấn: ThS-BS.CKII Mai Hoàng Vũ, BS.CKI Lê Xuân Sang, BS.CKI Phan Vân Đình.

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