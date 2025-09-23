Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Robot Da Vinci Xi: giải pháp mới nâng cao hiệu quả điều trị ung thư Tiết niệu

Huỳnh Na
Huỳnh Na
23/09/2025 08:00 GMT+7

Mỗi năm Việt Nam có hơn 1.200 ca ung thư tuyến tiền liệt mắc mới, khoảng 1.700 ca ung thư bàng quang và 1.700 - 2.000 ca ung thư thận. Tầm soát, điều trị sớm ung thư Tiết niệu góp phần đáng kể trong điều trị bệnh.

Mới đây, Hệ thống Robot Da Vinci Xi hiện đại hàng đầu thế giới đang được ứng dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã mở ra bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực ngoại khoa nói chung, phẫu thuật Tiết niệu nói riêng.

20 giờ thứ Ba, ngày 23.9.2025 diễn ra chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề ‘Robot Da Vinci Xi thế hệ mới: ‘Cuộc cách mạng’ trong điều trị K tuyến tiền liệt, K thận, K bàng quang & các bệnh tiết niệu, với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ đến từ Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. HCM: PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên; TS.BS Nguyễn Hoàng Đức; ThS.BS Nguyễn Tân Cương; TS.BS Lê Phúc Liên.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN).


