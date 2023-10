Robot đào đường khiến nhà dân ở Thủ Đức nghiêng ngả: Nhà tiếp tục lún 5-7cm, người dân hoang mang

Liên quan vụ robot đào đường khiến hàng loạt nhà dân ở Thủ Đức nghiêng ngả, chiều 30.9, UBND P.An Khánh (TP.Thủ Đức) phối hợp nhà thầu thi công xuống đường số 18 tiếp tục kiểm tra, sau khi người dân báo về việc các vết nứt, độ lún của các ngôi nhà ngày càng to, sâu hơn so với những ngày trước đó.

Điểm hở giữa hai nhà số 9 và 11 ngày càng to hơn, nhà số 11 lún xuống 5 - 7cm CÔNG NGUYÊN

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Trần Quang Liêm (nhà số 9 đường số 18, là kỹ sư xây dựng về hưu) cho biết, các vết nứt, độ lún các ngôi nhà trên đường số 18 ngày càng to, sâu hơn so với 5 ngày trước đây do ảnh hưởng robot đào đường.

Chỉ tay về điểm hở giữa nhà số 9 và số 11 ông Liêm nói, các khoảng cách hở giữa hai nhà ngày càng to hơn, đặc biệt nhà số 11 lún xuống 5 – 7 cm. Hai nhà trước đây dính liền nhau, giờ xuất hiện điểm hở 2 cm và nhà số 11 nghiêng về một phía. "Nhà tôi xây sau, sử dụng cọc bê tông sâu 24 m để làm móng nhưng cũng xuất hiện vết nứt trên tường, sàn nhà. Nhà số 11 làm móng bằng cây cừ tràm nên vết nứt to, lún sâu hơn và khả năng sẽ tiếp tục lún", ông Liêm giải thích.

Điểm hở giữa nhà 1D và tòa nhà kế bên CÔNG NGUYÊN

Tương tự, anh Thành nhà 1D (đường số 18) cũng hoang mang điểm hở giữa nhà anh và nhà hàng xóm ngày càng rộng ra, ngói trên mái nhà hàng xóm rớt xuống nhà anh. Đặc biệt, gạch men ốp trên trụ bê tông cổng nhà anh Thành đã bong tróc, đổ xuống đất. Chị Lê Thị Hồng Thanh (nhà số 7) cho biết, các vết nứt trên tường nhà chị xuất hiện nhiều hơn, to hơn so với ngày 25.9 (ngày phát hiện sự việc). Quá lo sợ, chị đã gọi điện báo cho UBND P.An Khánh xuống kiểm tra lại thực tế.

Vết nứt trên ban công nhà người dân trên đường số 18 ngày càng lớn CÔNG NGUYÊN

Là người có nhiều năm làm kỹ thuật xây dựng, ông Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (chủ đầu tư) và Liên doanh Công ty cổ phần xây dựng đê kè và PTNT Hải Dương và Công ty TNHH kỹ thuật điện và xây dựng Ban Hin (nhà thầu chính) phải công khai các bản vẽ thiết kế chính và bản vẽ điều chỉnh được duyệt, giấy tờ pháp lý liên quan việc thi công cho người dân biết.

Ông Liêm yêu cầu phải thuê công ty thẩm định độc lập để kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại nhà của người dân do ảnh hưởng bởi robot đào đường. "Nhà dân nứt, lún sâu có nguy cơ đổ sập, đe dọa tính mạng vài chục người mà lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phát biểu chỉ ảnh hướng tường rào, là vô cảm" ông Liêm bức xúc.

Vết nứt trên tường nhà người dân to dần theo từng ngày CÔNG NGUYÊN

Liên quan đến việc này, ông Lê Văn Diện (đại diện nhà thầu chính) cho biết, sau khi người dân báo các vết nứt nhà tiếp tục xuất hiện thì nhà thầu đã cử cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra. Theo ông Diện, phía nhà thầu đã kết thúc việc theo dõi độ lún, nghiêng của các nhà dân trên đường số 18. "Tình trạng nứt, lún, nghiêng của các nhà dân đã ổn định sau gần 1 tuần theo dõi. Dự kiến ngày 2.10 nhà thầu, chủ đầu tư sẽ họp với dân để công bố số liệu thống kê, bàn phương án khắc phục, sửa chữa nhà do người dân do ảnh hưởng bởi robot đào đường" ông Diện thông tin.