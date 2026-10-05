Robot hút bụi lau nhà ngày càng làm được nhiều hơn thay người dùng

Nhưng thực tế, việc lau nhà không chỉ có chuyện đưa robot đi qua một mặt sàn. Khi con lăn liên tục tiếp xúc với bụi bẩn và các vết bẩn, người dùng cũng có thể đặt câu hỏi: nếu con lăn đã bẩn sau một đoạn lau, robot sẽ làm gì tiếp theo?

Nếu phải dừng máy để vệ sinh con lăn rồi mới tiếp tục, người dùng vẫn chưa thực sự "rảnh tay".

Đây là điểm đáng chú ý trên Roborock Saros 20 Flow Complete, với con lăn thế hệ mới SpiraFlow 2.0.

Roborock Saros 20 Flow Complete trong không gian sống

Không cần dừng robot giữa chừng

Với người dùng, điều quan trọng không phải là robot có bao nhiêu công nghệ, mà là sau khi bấm cho robot chạy, mình còn phải làm thêm bao nhiêu việc.

SpiraFlow 2.0 được thiết kế với 16 vòi phun nước áp lực cao, liên tục đưa nước sạch lên con lăn trong quá trình robot lau sàn. Nhờ đó, con lăn vừa lau sàn vừa được làm sạch ngay trong lúc hoạt động.

Điều này giúp người dùng không phải canh robot để dừng lại vệ sinh con lăn khi thiết bị đang lau. Robot có thể tiếp tục di chuyển qua các khu vực khác trong nhà, trong khi quá trình làm sạch con lăn diễn ra song song.

Nói đơn giản, thay vì người dùng phải nhớ thêm một việc là "lau nhà xong phải xử lý con lăn", một phần công việc được robot tự giải quyết ngay trong lúc đang hoạt động.

Roborock Saros 20 Flow Complete làm sạch sát mép tường và các góc

Giao việc cho robot và thực sự rảnh tay hơn

Đây cũng là điều khiến những thay đổi nhỏ trong cách robot lau nhà trở nên đáng chú ý với người dùng. Khi thiết bị có thể tự xử lý thêm những công việc phát sinh trong quá trình hoạt động, người dùng không cần liên tục kiểm tra hay can thiệp.

Với Roborock Saros 20 Flow Complete, con lăn được duy trì trong suốt quá trình lau thay vì chỉ được xử lý sau khi robot hoàn thành công việc. Người dùng vì thế có thể giao cho robot một nhiệm vụ trọn vẹn hơn: tự lau sàn mà không cần mình đứng cạnh để theo dõi.

Thiết kế của Roborock Saros 20 Flow Complete trong không gian gia đình

Với những gia đình bận rộn, đây có thể là khác biệt dễ cảm nhận trong quá trình sử dụng. Bởi suy cho cùng, giá trị của một chiếc robot hút bụi lau nhà không chỉ là làm thay một việc, mà là giúp người dùng thực sự có thêm thời gian cho những việc khác.

Các tính năng nổi bật trên Roborock Saros 20 Flow Complete

Và với người đang tìm kiếm robot hút bụi lau nhà con lăn, khả năng tự xử lý con lăn ngay trong quá trình lau cũng là một yếu tố đáng cân nhắc: robot càng tự giải quyết được nhiều việc, người dùng càng ít phải can thiệp.