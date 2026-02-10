Robot hút bụi Roborock Saros 20 Series: Leo bậc vượt trội, không khoảng cách, không giới hạn

Vì sao có Robot hút bụi mà vẫn chưa thực sự "rảnh tay"

Robot hút bụi đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình hiện đại. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế vẫn tồn tại không ít bất tiện: robot mắc kẹt ở bậc cửa, vướng tóc và lông thú cưng, bỏ sót bụi ở góc tường hay người dùng phải thường xuyên can thiệp khi thiết bị không thể di chuyển qua các khu vực khác nhau trong nhà.

Những tình huống tưởng chừng nhỏ này lại khiến trải nghiệm dọn dẹp chưa trọn vẹn, đặc biệt với những gia đình bận rộn hoặc nuôi thú cưng. Đây cũng chính là khoảng trống mà Roborock Saros 20 Series hướng đến để giải quyết.

Vượt ngưỡng linh hoạt - mở rộng phạm vi dọn dẹp

Một trong những thay đổi rõ rệt nhất trên Saros 20 Series đến từ khả năng thích ứng với địa hình trong nhà. Được trang bị khung gầm AdaptiLift Chassis 3.0, robot có thể nâng hạ linh hoạt để vượt qua các ngưỡng cửa kép lên đến 4,5 cm + 4 cm.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Không chỉ vượt bậc, hệ thống còn cho phép robot tự điều chỉnh và ghi nhớ cách di chuyển phù hợp với từng vị trí trong nhà, hạn chế va chạm và giúp quá trình làm sạch diễn ra liền mạch hơn. Nhờ đó, robot có thể di chuyển xuyên suốt các khu vực sinh hoạt mà không cần người dùng can thiệp.

Hiệu suất làm sạch cao cấp: lực hút mạnh và bền bỉ

Hiệu suất làm sạch là yếu tố cốt lõi của Saros 20 Series, khi cả hai sản phẩm đều được trang bị lực hút HyperForce lên đến 35.000 Pa. Với công nghệ lau rung VibraRise 5.0, Saros 20 Sonic còn có thể xử lý các vết bẩn bám sàn với lực ép mạnh và tần số rung cao, giúp bề mặt sàn luôn sạch sẽ mà không cần thao tác lau thủ công.

AI nhận diện vật cản giúp robot "hiểu" không gian sống

Bên cạnh khả năng làm sạch, Saros 20 Series còn được nâng cấp mạnh mẽ về khả năng điều hướng thông minh. Với hệ thống Reactive AI 3.0 và StarSight Autonomous System 2.0, robot có thể nhận diện hơn 200 loại vật cản, từ đồ nội thất lớn đến những vật thể nhỏ như dây điện hay đồ chơi trẻ em.

Không khoảng cách, không giới hạn

Roborock Saros 20 Series không chỉ mở rộng phạm vi làm sạch, mà còn mở rộng cách con người tận hưởng không gian sống. Sự xuất hiện của Saros 20 Sonic và Saros 20 cho thấy thiết bị gia dụng thông minh đang bước sang vai trò mới: không chỉ hỗ trợ việc nhà, mà góp phần kiến tạo một không gian sống nhẹ nhàng, liền mạch và trọn vẹn hơn.