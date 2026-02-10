Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Robot hút bụi Roborock Saros 20 Series: Leo bậc vượt trội, không khoảng cách, không giới hạn

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
10/02/2026 08:00 GMT+7

Trong nhịp sống hiện đại, khi ngôi nhà được xem là không gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, nhu cầu về sự tiện nghi và tự động hóa cũng trở nên rõ nét. Sự ra mắt của Roborock Saros 20 Series, gồm Saros 20 Sonic và Saros 20, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ làm sạch khi biến việc dọn dẹp thành một hệ thống vận hành thông minh, liền mạch trong sinh hoạt hằng ngày.

Vì sao có Robot hút bụi mà vẫn chưa thực sự "rảnh tay"

Robot hút bụi đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình hiện đại. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế vẫn tồn tại không ít bất tiện: robot mắc kẹt ở bậc cửa, vướng tóc và lông thú cưng, bỏ sót bụi ở góc tường hay người dùng phải thường xuyên can thiệp khi thiết bị không thể di chuyển qua các khu vực khác nhau trong nhà.

Những tình huống tưởng chừng nhỏ này lại khiến trải nghiệm dọn dẹp chưa trọn vẹn, đặc biệt với những gia đình bận rộn hoặc nuôi thú cưng. Đây cũng chính là khoảng trống mà Roborock Saros 20 Series hướng đến để giải quyết.

Vượt ngưỡng linh hoạt - mở rộng phạm vi dọn dẹp

Một trong những thay đổi rõ rệt nhất trên Saros 20 Series đến từ khả năng thích ứng với địa hình trong nhà. Được trang bị khung gầm AdaptiLift Chassis 3.0, robot có thể nâng hạ linh hoạt để vượt qua các ngưỡng cửa kép lên đến 4,5 cm + 4 cm.

Robot hút bụi Roborock Saros 20 Series: Leo bậc vượt trội, không khoảng cách, không giới hạn - Ảnh 1.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Không chỉ vượt bậc, hệ thống còn cho phép robot tự điều chỉnh và ghi nhớ cách di chuyển phù hợp với từng vị trí trong nhà, hạn chế va chạm và giúp quá trình làm sạch diễn ra liền mạch hơn. Nhờ đó, robot có thể di chuyển xuyên suốt các khu vực sinh hoạt mà không cần người dùng can thiệp.

Robot hút bụi Roborock Saros 20 Series: Leo bậc vượt trội, không khoảng cách, không giới hạn - Ảnh 2.

 Hiệu suất làm sạch cao cấp: lực hút mạnh và bền bỉ

Hiệu suất làm sạch là yếu tố cốt lõi của Saros 20 Series, khi cả hai sản phẩm đều được trang bị lực hút HyperForce lên đến 35.000 Pa. Với công nghệ lau rung VibraRise 5.0, Saros 20 Sonic còn có thể xử lý các vết bẩn bám sàn với lực ép mạnh và tần số rung cao, giúp bề mặt sàn luôn sạch sẽ mà không cần thao tác lau thủ công.

Robot hút bụi Roborock Saros 20 Series: Leo bậc vượt trội, không khoảng cách, không giới hạn - Ảnh 3.

AI nhận diện vật cản giúp robot "hiểu" không gian sống

Bên cạnh khả năng làm sạch, Saros 20 Series còn được nâng cấp mạnh mẽ về khả năng điều hướng thông minh. Với hệ thống Reactive AI 3.0 và StarSight Autonomous System 2.0, robot có thể nhận diện hơn 200 loại vật cản, từ đồ nội thất lớn đến những vật thể nhỏ như dây điện hay đồ chơi trẻ em.

Robot hút bụi Roborock Saros 20 Series: Leo bậc vượt trội, không khoảng cách, không giới hạn - Ảnh 4.

Không khoảng cách, không giới hạn

Roborock Saros 20 Series không chỉ mở rộng phạm vi làm sạch, mà còn mở rộng cách con người tận hưởng không gian sống. Sự xuất hiện của Saros 20 Sonic và Saros 20 cho thấy thiết bị gia dụng thông minh đang bước sang vai trò mới: không chỉ hỗ trợ việc nhà, mà góp phần kiến tạo một không gian sống nhẹ nhàng, liền mạch và trọn vẹn hơn.

robot hút bụi Roborock Saros 20 Series công nghệ làm sạch hệ thống vận hành thông minh
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
