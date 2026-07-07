Robot hút bụi thế hệ mới có gì khác? Vì sao ngày càng nhiều gia đình chọn?

Robot hút bụi thế hệ mới được kỳ vọng không chỉ làm sạch hiệu quả mà còn giảm tối đa thao tác thủ công, mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn trong cuộc sống hằng ngày.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Robot hút bụi thế hệ mới khác gì so với trước đây?

Trong những năm đầu, robot hút bụi chủ yếu đảm nhiệm hai tác vụ là hút bụi và lau sàn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, các sản phẩm thế hệ mới đang được nâng cấp theo hướng tự động hóa nhiều hơn.

Thay vì chỉ làm sạch, robot ngày nay có thể tự nhận diện môi trường, điều chỉnh chế độ hoạt động phù hợp và hỗ trợ giảm nhiều công việc phát sinh sau mỗi lần dọn dẹp. Điều này giúp người dùng không chỉ tiết kiệm thời gian vệ sinh nhà cửa mà còn giảm đáng kể việc phải "chăm sóc" chính chiếc robot của mình.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Lực hút có còn là yếu tố quan trọng nhất?

Lực hút vẫn là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả làm sạch. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia trong ngành gia dụng thông minh, khi mặt bằng công nghệ ngày càng tiệm cận nhau, người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả sử dụng thực tế thay vì chỉ nhìn vào thông số.

Với Roborock Qrevo 2 Pro, sản phẩm được trang bị lực hút HyperForce 25.000 Pa, mang đến hiệu suất làm sạch vốn thường xuất hiện trên các dòng robot hút bụi cao cấp nhưng ở phân khúc dễ tiếp cận hơn. Robot có khả năng xử lý bụi mịn, tóc, lông thú cưng và rác vụn sinh hoạt trên nhiều loại bề mặt, đáp ứng nhu cầu làm sạch hằng ngày của các gia đình hiện đại.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Robot hút bụi có còn làm ướt thảm không?

Đây là một trong những băn khoăn phổ biến của người dùng khi lựa chọn robot hút bụi lau nhà.

Trên nhiều sản phẩm hiện nay, robot sẽ nâng giẻ lau khi phát hiện thảm. Trong khi đó, Roborock Qrevo 2 Pro được trang bị tính năng tự động tháo giẻ lau khi gặp thảm. Robot sẽ chủ động quay về dock để tháo giẻ lau trước khi chuyển sang chế độ hút bụi, sau đó quay lại lắp giẻ nếu tiếp tục lau sàn.

Cơ chế này giúp hạn chế làm ướt thảm, đồng thời tránh bụi bẩn từ sàn cứng bám ngược lên bề mặt thảm. Đây cũng là một trong những công nghệ trước đây chủ yếu xuất hiện trên các dòng robot hút bụi cao cấp.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Robot hút bụi có còn phải vệ sinh thường xuyên?

Một trong những bất tiện khi sử dụng robot hút bụi là người dùng vẫn phải vệ sinh dock sạc định kỳ sau nhiều chu trình giặt giẻ.

Để giảm thao tác này, Roborock Qrevo 2 Pro được trang bị khay giặt tự làm sạch 2.0, giúp làm sạch bề mặt khay sau mỗi lần giặt giẻ, hạn chế cặn bẩn tích tụ và giảm đáng kể tần suất vệ sinh thủ công.

Kết hợp với các chức năng tự giặt giẻ, sấy khô và tự động đổ bụi, hệ thống dock góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng, giúp người dùng dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì thiết bị.

NGUỒN: O-TECH VIỆT NAM

Vì sao ngày càng nhiều gia đình lựa chọn robot hút bụi thế hệ mới?

Xu hướng lựa chọn robot hút bụi đang thay đổi cùng với kỳ vọng của người tiêu dùng. Nếu trước đây sản phẩm được đánh giá chủ yếu qua lực hút, thì hiện nay trải nghiệm sử dụng mới là yếu tố tạo nên khác biệt.

Những công nghệ như lực hút mạnh trong phân khúc, tự động tháo giẻ lau khi gặp thảm hay khay giặt tự làm sạch cho thấy robot hút bụi không còn chỉ là thiết bị làm sạch sàn nhà, mà đang trở thành giải pháp giúp giảm việc nhà và tối ưu thời gian cho gia đình.

Roborock Qrevo 2 Pro đã chính thức mở bán tại Shopee Mall Roborock Official Store. Người dùng có thể tham khảo thông tin sản phẩm, giá bán cùng các chương trình ưu đãi tại gian hàng chính hãng của Roborock https://shopee.vn/roborockvietnam để lựa chọn giải pháp dọn dẹp phù hợp cho gia đình.