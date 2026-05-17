Giáo dục

Robot thông minh 'đổ bộ' ngày hội khoa học công nghệ ở Đà Nẵng

Huy Đạt
17/05/2026 15:32 GMT+7

Hơn 1.200 sinh viên cùng học sinh THPT ở thành phố Đà Nẵng đã mang robot, trợ lý AI, sản phẩm sáng tạo... đến Ngày hội khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Ngày 17.5, Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2026, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên với hàng trăm đề tài nghiên cứu, sản phẩm công nghệ sáng tạo.

Ngày hội Khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2026 quy tụ gần 500 đề tài nghiên cứu khoa học và hàng trăm sản phẩm sáng tạo công nghệ

Ngày hội diễn ra trong khuôn viên nhà trường, quy tụ 469 đề tài nghiên cứu khoa học thường niên, 19 đề tài tiềm năng và 128 sản phẩm triển lãm đến từ 14 khoa chuyên môn. Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có sự tham gia của 15 đề tài, sản phẩm nghiên cứu từ học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Học sinh, sinh viên, giảng viên tham quan các gian trưng bày công nghệ

Sinh viên Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trình diễn mô hình robot

Theo ban tổ chức, phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2025 - 2026 phát triển mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng với hơn 1.200 sinh viên tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên học sinh lớp 11 và học viên cao học cùng tham gia nghiên cứu trong một số dự án chung với sinh viên.

Nhiều đề tài tại ngày hội tập trung vào các xu hướng công nghệ mới và nhu cầu phát triển bền vững như trí tuệ nhân tạo (AI), robot thông minh, logistics tích hợp LiDAR - Camera - GPS, trợ lý AI trong công nghiệp, công nghệ y sinh, năng lượng sạch, vật liệu xanh và đô thị thông minh.

PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu (bên phải) tham quan gian trưng bày các đề tài nghiên cứu của sinh viên

Phát biểu tại ngày hội, PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, cho biết trong năm học này, nhà trường đã tăng quỹ tài trợ nghiên cứu cho mỗi đề tài lên gấp rưỡi, tương đương mức tăng gấp 3 lần so với năm 2022.

Theo ông Hiếu, các đề tài hướng đến sản phẩm ứng dụng thực tế hoặc có khả năng công bố quốc tế nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ. Nhà trường cũng tiếp tục đồng hành với sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu tại trường hoặc doanh nghiệp.

PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu phát biểu tại ngày hội

Trao giải ý tưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

Trao 5 giải thưởng công nghệ cho sinh viên

Bên cạnh đó, hệ sinh thái sáng tạo của nhà trường tiếp tục được mở rộng xuống bậc THPT thông qua các đề tài STEM dành cho học sinh phổ thông. Tiêu biểu là bộ robot STEM lập trình mở, dự kiến được triển khai trong mini Techshow tại nhiều trường THPT khu vực miền Trung - Tây nguyên nhằm khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học cho học sinh từ sớm.

Vinh danh thủ khoa Bách khoa Đà Nẵng: Bùng nổ cảm xúc

Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng tổ chức ngày hội BKSTART, vinh danh 39 thủ khoa, trao học bổng hàng trăm triệu đồng, ra mắt ứng dụng số dDUT… Tất cả bùng nổ cảm xúc với ban nhạc Bức Tường và ca sĩ Phạm Anh Khoa.

