Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Kết nối

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) 30 năm: ‘Hành trình truyền cảm hứng cho những tài năng tương lai’

24/04/2026 17:30 GMT+7

Nhằm mục đích mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường doanh nghiệp thực tế, tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại cũng như tìm hiểu cách doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường trong ngành dược mỹ phẩm.

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) 30 năm: ‘Hành trình truyền cảm hứng cho những tài năng tương lai’ - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của Cty TNHH Rohto-Mentholatum VN, chương trình "Hành trình Rohto 30 năm - Truyền cảm hứng cho những tài năng tương lai" phối hợp tổ chức cùng 3 trường đại học đối tác tại TP.HCM, dành cho sinh viên các khối ngành khoa học, kỹ thuật và kinh tế với lịch trình cụ thể như sau:

Trường đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM

Ngày 23.3.2026 và 27.3.2026

Trường đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM

Ngày 30.3.2026, dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Ngày 3.4.2026, dành cho sinh viên khối ngành khoa học, kỹ thuật

Trường Đại học Y dược TP.HCM

Ngày 1.4.2026 và 7.4.2026

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) 30 năm: ‘Hành trình truyền cảm hứng cho những tài năng tương lai’ - Ảnh 2.

Thông qua hoạt động này, Rohto-Mentholatum Việt Nam mong muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của công ty trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp cho cộng đồng với các nội dung thiết thực, hữu ích, khơi dậy niềm đam mê công việc cho các tài năng trẻ trong tương lai với những hoạt động nổi bật như sau:

Insights Workshop - Hội thảo chuyên sâu

Các workshop chuyên đề giúp sinh viên tìm hiểu cách các kiến thức chuyên ngành được ứng dụng trong thực tế doanh nghiệp, từ nghiên cứu, sản xuất đến xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường trong ngành dược mỹ phẩm.

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) 30 năm: ‘Hành trình truyền cảm hứng cho những tài năng tương lai’ - Ảnh 3.

Inspirational Sharing - Chia sẻ truyền cảm hứng

Phần chia sẻ truyền cảm hứng từ Tổng giám đốc Rohto-Mentholatum Việt Nam, mang đến góc nhìn thực tế về hành trình phát triển của doanh nghiệp, triết lý lãnh đạo cũng như những bài học nghề nghiệp dành cho thế hệ trẻ.

Career Orientation - Hướng nghiệp

Sinh viên sẽ được tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, marketing, kinh doanh và chuỗi cung ứng, cùng những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Factory Tour - Tham quan nhà máy

Sinh viên có cơ hội tham quan trực tiếp nhà máy Rohto Vietnam Techno Center, tìm hiểu quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng và môi trường làm việc tại doanh nghiệp.

Rohto- Mentholatum VN hy vọng mỗi sinh viên tham gia chương trình sẽ tiếp cận thêm kiến thức thực tiễn, đồng thời tìm thấy nguồn cảm hứng và định hướng rõ ràng hơn cho hành trình nghề nghiệp trong tương lai của mình, đóng góp vào sự phát triển vì một Việt Nam khỏe đẹp, như cam kết của chúng tôi trong hành trình 30 năm đồng hành và phát triển tại Việt Nam.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận