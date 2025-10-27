Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Nhà trường

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) trao học bổng năm 2025 và lan tỏa sứ mệnh chăm sóc cộng đồng

Nguồn: Thông tin dịch vụ
27/10/2025 20:00 GMT+7

Tiếp nối sứ mệnh đồng hành và đem lại những gì tốt đẹp nhất cho cộng đồng, cho môi trường, và người Việt, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tiếp tục hành trình gieo mầm tri thức thông qua chương trình trao học bổng dành cho sinh viên khoa Dược, Trường đại học Y Dược TP.HCM.

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) luôn xem giáo dục là nền tảng, và con người là trung tâm của mọi phát triển. Nhận thức sâu sắc rằng ngành y - dược không chỉ là lĩnh vực chuyên môn mà còn là sứ mệnh gắn liền với sức khỏe cộng đồng, suốt nhiều năm qua, công ty đã không ngừng đầu tư vào thế hệ dược sĩ tương lai thông qua những hoạt động thiết thực, trong đó có chương trình học bổng thường niên trao gửi niềm tin và tiếp sức đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực học tập vươn lên.

Vào ngày 25.10.2025 tại Trường đại học Y Dược TP.HCM, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã trao tặng 10 suất học bổng với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các sinh viên tiêu biểu của khoa Dược, như một lời động viên ý nghĩa và là hành trang tinh thần để các em vững bước trên hành trình trở thành những người dược sĩ tận tâm trong tương lai

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) trao học bổng năm 2025 và lan tỏa sứ mệnh chăm sóc cộng đồng - Ảnh 1.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Ngô Thị Thuý Hằng - Giám đốc Hành Chính Nhân Sự công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) - bày tỏ hy vọng những phần học bổng này sẽ là sự tiếp sức cho các bạn sinh viên vững bước trên hành trình học tập, từng bước hoàn thiện bản thân để trở thành những dược sĩ giỏi, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của ngành y dược Việt Nam.

Bên cạnh đó, hòa nhịp cùng Ngày Thị giác Thế Giới 2025 (9.10), Nhãn hàng chăm sóc mắt V.Rohto với thông điệp toàn cầu "Love your eyes", tiếp tục hành trình hơn 20 năm chăm sóc thị lực cộng đồng và lan tỏa thông điệp về việc yêu thương đôi mắt Việt. V.Rohto đã tổ chức khám mắt miễn phí và nâng cao nhận thức cho học sinh về bệnh mắt và cách chăm sóc sức khỏe mắt. Đồng thời, chương trình cũng trao tặng 100 suất mổ miễn phí cho người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Hai thập kỷ bền bỉ, chương trình "Rạng ngời Đôi mắt Việt" đã đi qua hơn 50 tỉnh thành mang lại hơn 930.000 lượt khám và tư vấn thị lực, cùng hơn 2.200 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí.

Trong suốt 21 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Remos đã nhận được sự tin yêu từ người tiêu dùng và tự hào trở thành nhãn hiệu số 1* về doanh thu trong ngành hàng chống muỗi và côn trùng tại Việt Nam trong tổng một năm tính từ tháng 7.2023 đến tháng 6.2024. Với cam kết không ngừng nghỉ vì sức khỏe cộng đồng, suốt 15 năm qua, Remos đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế, tổ chức và chính quyền địa phương, đưa thông điệp phòng chống muỗi đến hàng triệu người dân tại 32 tỉnh thành trên cả nước.

"Chiến dịch năm nay Remos tiếp tục đồng hành cùng Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam mở rộng đến 12 trường đại học trên toàn quốc - từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến Đồng Tháp ĐỂ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "3 KHÔNG": Không lăng quăng - Không muỗi - Không dịch bệnh do muỗi".

Với tinh thần "Moving the Heart", công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) cam kết sẽ luôn nỗ lực để đem đến sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam và các chương trình vì cộng đồng, môi trường. "Chúng tôi luôn ý thức được rằng sức khỏe thể chất luôn đi đôi với giá trị cộng đồng. Do đó, trong những năm vừa qua, công ty không ngừng thực hiện nhiều hoạt động để đóng góp vào mục tiêu phát triển "Thân - Tâm - Trí" cho người dân Việt Nam".

*Theo tính toán nội bộ của Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) dựa trên dữ liệu nghiên cứu thị trường của IQVIA trên toàn quốc (Dữ liệu VTMA), mã phân loại của EPHMRA (Hiệp Hội Nghiên Cứu Thị Trường Dược Phẩm Châu Âu) P3B - Sản phẩm diệt côn trùng và chống côn trùng; tổng giá trị doanh thu tính từ quý 3/2023 đến quý 2/2024 phản ánh các diễn biến thị trường thực tế. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
