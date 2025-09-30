Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Rối loạn nội tiết - ‘thủ phạm’ gây suy sinh dục và các bệnh lý nam khoa

Huỳnh Na
Huỳnh Na
30/09/2025 08:00 GMT+7

Rối loạn nội tiết tố là tình trạng mất cân bằng hormone, đặc biệt là testosterone ở nam giới. Đây là nguyên nhân dẫn đến suy sinh dục và các bệnh lý nam khoa nguy hiểm như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm…

Không chỉ do tuổi tác, bệnh lý này còn có thể do bẩm sinh, di truyền, nhiễm virus, các bệnh lý về tuyến yên, tuyến giáp, đái tháo đường, ung thư tinh hoàn… Ngoài ra nam giới bị chấn thương, stress, thuốc men… cũng có thể gây bệnh.

Nếu không được điều trị sẽ dẫn gây nên các biến chứng như loãng xương, giảm khối lượng cơ bắp, nguy cơ tim mạch, trầm cảm, vô sinh…

20h giờ thứ Ba, ngày 30.9.2025, các chuyên gia, bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề ‘Rối loạn nội tiết, suy sinh dục ở nam giới & các bệnh lý nam khoa nguy hiểm’.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh lý Nam giới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. HCM Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & amp Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
