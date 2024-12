Rơi nước mắt những vụ người gốc Việt tìm cha mẹ trong năm 2024

Cùng điểm lại những câu chuyện tìm người thân Việt Nam của những người nước ngoài đầy xúc động, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Bạn ấn tượng với trường hợp nào nhất?

1. Cô gái Bỉ tìm mẹ, bật khóc vì kết quả ADN

1 năm qua, Clara Meyers (26 tuổi) vẫn đang trong những ngày rong ruổi ở Việt Nam tìm kiếm một phép màu - gặp lại mẹ ruột của mình. Không ít lần hy vọng rồi thất vọng nhưng cô gái Bỉ quyết không bỏ cuộc.

Clara bật khóc vì xét nghiệm ADN không trùng khớp ẢNH: CAO AN BIÊN

Clara tên khai sinh là Huỳnh Thị Ánh Hoa, khóc chào đời lúc 9 giờ 35 phút ngày 4.12.1998 tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM). Bé gái Ánh Hoa được mẹ ruột sinh thường, khỏe mạnh, nặng khoảng 3 kg. Khi đó, mẹ ruột khai tên Huỳnh Thị Lý, 22 tuổi (có thể sinh năm 1976). 3 ngày sau khi sinh, 7.12.1998, mẹ của chị không hiểu vì lý do gì bỗng biệt tăm khỏi bệnh viện. Sau đó, Ánh Hoa được chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Q.Gò Vấp nuôi dưỡng. Không lâu sau, cô bé được một cặp vợ chồng người Bỉ nhận nuôi.

Cô gái Bỉ gốc Việt tìm mẹ ruột: ‘Con không giận, chỉ muốn biết mẹ có hạnh phúc không?’

Có một thông tin quan trọng mà cha nuôi của Clara có được, nhưng không có trong hồ sơ nhận nuôi, rằng có thể mẹ của chị ở ấp Bình, xã Hòa Hưng, H.Cái Bè (Tiền Giang). Đến Việt Nam đầu năm 2024 với mục đích ở lại vài tháng tìm mẹ ruột cũng như khám phá văn hóa Việt Nam, Clara cuối cùng đã quyết định ở lại TP.HCM đến nay cũng ngót nghét gần 1 năm. Dù con đường tìm mẹ gian nan nhưng cô gái Bỉ quyết không bỏ cuộc.

Cô gái Pháp quyết định sống ở Việt Nam để tìm mẹ ruột ẢNH: CAO AN BIÊN

2. Nữ luật sư Pháp sống ở Việt Nam tìm mẹ ruột

Ở tuổi 50, bà Odile Dussart, một luật sư người Pháp gốc Việt, vẫn không thôi khát khao tìm lại mẹ ruột. Đó là một trong những lý do khiến bà quyết định cùng chồng về TP.Hội An (Quảng Nam) sinh sống.

Theo những giấy tờ nhận nuôi còn được giữ gìn cẩn thận suốt nửa thế kỷ qua, tên tiếng Việt của bà là Bùi Thị Thanh Khiết, sinh ngày 11.5.1974 tại xã Phú Cường (Bình Dương). Hồ sơ khuyết tên cha còn người mẹ khai tên Bùi Thị Nghe, làm nội trợ.

"Em được Bảo sanh Bình Dương đem đến cho chúng tôi như đứa con bỏ rơi và từ đó đến nay không ai đến thăm viếng", thông tin từ Cô nhi viện Việt - Hoa nằm ở số 27 Học Lạc, Chợ Lớn (Sài Gòn, nay thuộc Q.5, TP.HCM) thời điểm đó đề cập trong hồ sơ nhận nuôi.

Bà Odile sống ở Hội An để trở thành một người Việt thực thụ ẢNH: NVCC

Tận sâu trong trái tim bà vẫn không thôi nhớ về nguồn cội, gốc gác Việt Nam của mình. Năm 25 tuổi, bà bắt đầu hiện thực hóa khao khát tìm lại mẹ ruột. Từng nhiều lần trở lại Việt Nam tìm kiếm, về vùng Phú Cường năm nào cũng như cô nhi viện ở TP.HCM để hỏi thăm, nhưng bà Odile không nhận được tin mừng.

Hơn 1 năm qua, bà Odile cùng chồng về Việt Nam ở hẳn. Trong căn nhà ấm áp tại Hội An, họ cùng nhau khám phá, trải nghiệm cuộc sống của một người Việt thực thụ và cũng tiện bề tiếp tục hành trình tìm kiếm tin tức mẹ ruột. "Nửa cuộc đời tôi đã sống ở Pháp và có lẽ đây là lúc thích hợp để tôi dành phần đời còn lại của mình cho cuộc sống ở Việt Nam, là một người Việt thực thụ", bà Odile bày tỏ.

3. Cô gái Pháp tìm mẹ từ một cái tên

Cái tên Hồ Thị Cẩm Tú mà mẹ ruột đã khai ngày hạ sinh chị năm xưa, là manh mối duy nhất để cô gái Pháp Maé Mazerolle (29 tuổi) tìm kiếm nguồn cội của mình. Lớn lên ở Cassis, một thị trấn bình yên ở miền Nam nước Pháp, cô gái Pháp gốc Việt Maé có một tuổi thơ trọn vẹn.

Dẫu vậy, từ thuở ấu thơ, Maé đã không thôi thắc mắc về gốc gác, nguồn cội của mình. Chị cảm thấy bản thân cần phải biết mình đến từ đâu. Thế nhưng cô gái giấu kín điều đó trong lòng, chưa bao giờ, chị thực sự nói điều đó với cha mẹ nuôi hay tâm sự cùng chị nuôi của mình.

Maé nhiều lần về TP.HCM tìm gia đình ẢNH: NVCC

Theo hồ sơ nhận nuôi được gìn giữ chu đáo gần 3 thập kỷ, chị Maé có tên tiếng Việt là Hồ Thị Cẩm Vân, sinh ngày 7.10.1995 tại Trạm Y tế Tam Bình (Trung tâm Y tế Thủ Đức) với biên lai khai sinh số 06 cùng ngày. Tuy nhiên trên thực tế, theo lời kể cha mẹ nuôi, chị được sinh vào ngày 2.10.1995.

Tình trạng sức khỏe của Cẩm Vân lúc chào đời được nhận xét "bé khỏe, khóc to, bú được" và nặng 3,1 kg, được mẹ sinh thường. Người mẹ khai tên Hồ Thị Cẩm Tú, sinh năm 1971 làm nghề thợ may. Hồ sơ khuyết thông tin người cha. Vì một lý do nào đó, người mẹ đã rời bỏ con khỏi trạm y tế, không trở lại.

Chị từng về lại TP.HCM mang theo quyết tâm tìm lại mẹ. Cô gái Pháp khám phá thành phố này và cảm thấy như thể đã biết đến nó cả đời. Ở đây, chị cảm thấy thân thuộc đến lạ, như đang ở nhà của mình.

4. Antoine tìm gia đình Việt

Khao khát tìm lại mẹ ruột Việt Nam của chàng trai người Pháp Antoine Sautet đã có từ nhỏ. Hiện tại khi anh đã 29 tuổi, mong muốn đó cuộn trào như giọt nước tràn ly. Anh Antoine cho biết tên tiếng Việt của anh là Nguyễn Phước Thuận, sinh ngày 27.11.1995 tại bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.

Thời điểm đó, mẹ anh khai tên Nguyễn Thị Tâm, 34 tuổi (hiện khoảng 63 tuổi - PV). Vì một lý do nào đó, người mẹ đã đứt ruột để con lại ở bệnh viện. Sau đó, cậu bé nặng 2,6 kg được các bác sĩ chăm sóc chu đáo, rồi được chuyển về Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

May mắn đã mỉm cười với cậu bé Nguyễn Phước Thuận, khi sau đó không lâu đã được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi. Cha nuôi anh khi đó là một thợ cơ khí, còn mẹ anh là một hộ lý nha sĩ và họ đều hạnh phúc khi được đưa anh sang Pháp bắt đầu cuộc sống mới vào tháng 7.1996.

Antoine ngày nhỏ và khi trưởng thành ẢNH: NVCC

Năm 12 tuổi, Antoine cùng gia đình của mình từ Pháp trở lại Việt Nam. Dẫu đã gần 17 năm trôi qua, nhưng ký ức về lần về thăm đất nước quê hương nơi mình cất tiếng khóc chào đời vẫn được lưu giữ trọn vẹn trong trái tim anh.

"Tôi nhớ Vịnh Hạ Long, đồng bằng sông Cửu Long, nhớ món ăn ngon và những con người Việt Nam thân thiện, nồng hậu. Việt Nam trong trái tim tôi thật tươi đẹp và tuyệt vời", anh bày tỏ.

Sự ủng hộ của cha mẹ nuôi người Pháp và người bạn gái Ophélie chính là động lực lớn để anh bước tiếp trên hành trình tìm lại mẹ ruột. Dẫu biết rằng sẽ còn nhiều nhiêu khê, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc và luôn mong chờ một phép màu sẽ đến với cuộc đời mình...