Thế giới

Rơi trực thăng tập trận, 2 quân nhân Hàn Quốc thiệt mạng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
09/02/2026 20:07 GMT+7

Hàn Quốc đã tạm đình chỉ hoạt động toàn bộ phi đội trực thăng quân sự AH-1S Cobra sau khi một chiếc gặp tai nạn trong cuộc tập trận, khiến 2 quân nhân thiệt mạng.

Theo thông báo của quân đội Hàn Quốc ngày 9.2, chiếc trực thăng AH-1S Cobra gặp nạn khi đang huấn luyện hạ cánh khẩn cấp tại huyện Gapyeong, phía tây thủ đô Seoul.

Hai quân nhân trên trực thăng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi. Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy phần thân trực thăng bị biến dạng, nằm trên bờ sông nhiều đá.

Rơi trực thăng tập trận, 2 quân nhân Hàn Quốc thiệt mạng- Ảnh 1.

Các nhà chức trách quân sự Hàn Quốc tiến hành điều tra tại hiện trường vụ tai nạn máy bay trực thăng AH-1S Cobra ở Gapyeong ngày 9.2.2026

ẢNH: AFP

Sau vụ việc, quân đội Hàn Quốc đã tạm dừng khai thác toàn bộ trực thăng cùng loại để phục vụ công tác điều tra. Một quan chức quân đội cho rằng cần làm rõ liệu tai nạn xảy ra khi trực thăng đang quay trở về căn cứ sau khi hoàn thành huấn luyện hay trong quá trình huấn luyện.

Theo giới chức quân đội, trực thăng gặp nạn được trang bị thiết bị ghi âm. Việc thu hồi thiết bị này được kỳ vọng sẽ giúp xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back, hiện đang thăm Ả Rập Xê Út, đã được báo cáo về sự việc và yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý tiếp theo. Trên nền tảng Facebook, ông Ahn khẳng định Bộ Quốc phòng sẽ huy động mọi nguồn lực để ứng phó và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

AH-1S Cobra là trực thăng tấn công chống tăng một động cơ do Mỹ sản xuất. Nhiều trang bị quân sự của Hàn Quốc hiện đã hơn 30 năm tuổi, song chưa rõ còn bao nhiêu trực thăng Cobra đang trong biên chế hoạt động.

Cơ quan Mua sắm quốc phòng Hàn Quốc từng cho biết vào năm 2022 rằng các trực thăng Cobra dự kiến sẽ được cho nghỉ hưu khi dòng trực thăng vũ trang hạng nhẹ do nước này tự phát triển chính thức đi vào vận hành.

Một trực thăng của Hàn Quốc bị rơi trong lúc chữa cháy rừng ở huyện Uiseong thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, khiến phi công thiệt mạng.

