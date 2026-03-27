‘Romeo và Juliet’ - Khi nghệ thuật hàn lâm chạm tới trái tim khán giả

Những đêm diễn cuối tháng ba, khán phòng Nhà hát Hồ Gươm chật kín khán giả. Nhiều người không giấu được sự háo hức khi thưởng thức một trong những kiệt tác ballet nổi tiếng thế giới "Romeo và Juliet". Theo BTC, đêm diễn ngày 26 và 27.3 vừa mở bán đã cháy vé. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của nghệ thuật ballet cổ điển tại Hà Nội.

Vượt ra khỏi những trang viết bất hủ của đại thi hào William Shakespeare, câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet đã được chuyển tải qua nhiều loại hình nghệ thuật. Trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, Russian State Ballet (Moscow) mang đến một phiên bản sống động được kể bằng ngôn ngữ hình thể tinh tế của ballet hòa quyện cùng âm nhạc giàu kịch tính của Sergei Prokofiev, tạo nên những trải nghiệm giàu cảm xúc và ám ảnh.

Phiên bản lần này do Vyacheslav Gordeev - huyền thoại ballet Nga - biên đạo, giúp tác phẩm giữ trọn tinh thần cổ điển nhưng vẫn giàu tính sân khấu.



Mstislav Arefiev (vai Romeo) và Alla Valieva (vai Juliet) - hai nghệ sĩ tài năng của ballet Nga với nhiều thành công ấn tượng đã mang đến những màn biểu diễn giàu xúc cảm, trong đó có màn múa đôi cùng động tác múa trên mũi giày mãn nhãn.

Những chuyển động hình thể vừa nhẹ nhàng, thướt tha như lụa, vừa cuồng nhiệt, nồng cháy đầy tinh tế và mê hoặc.

Các màn múa đôi (pas de deux) được thể hiện với kỹ thuật điêu luyện và sự phối hợp ăn ý giữa các nghệ sĩ, mở ra các cao trào cảm xúc là điểm nhấn của vở diễn.

Các nghệ sĩ Russian State Ballet tiếp tục khẳng định đẳng cấp với kỹ thuật chuẩn mực, biểu cảm tinh tế và khả năng "kể chuyện" bằng hình thể cuốn hút.

Dưới khán phòng, nhiều khán giả lặng đi ở những phân đoạn cao trào, rồi vỡ òa trong những tràng pháo tay kéo dài cùng tiếng hô "bravo" khi màn nhung khép lại. Sự cộng hưởng giữa nghệ sĩ và công chúng tạo nên một đêm nghệ thuật trọn vẹn, bùng nổ cảm xúc.

Trong những ngày văn hóa Nga tại Hà Nội, hai đêm diễn "Romeo và Juliet" nối tiếp thành công của "Kẹp hạt dẻ", tiếp tục mang đến cho khán giả Thủ đô một hành trình cảm xúc trọn vẹn.

Với sự đồng hành của ROX Group, chuỗi ba đêm diễn ballet Nga không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao mà còn góp phần nuôi dưỡng thói quen thưởng lãm của công chúng, khơi mở khát vọng sáng tạo của nghệ thuật hàn lâm Việt Nam. Việc tiếp sức cho các giá trị kinh điển tìm đến lớp khán giả mới cũng là một dấu ấn tinh tế trong hành trình 30 năm kiến tạo - vươn xa của Tập đoàn để nâng tầm chất sống, gu thẩm mỹ và bồi đắp những trải nghiệm văn hóa đô thị mới.