Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Rộn ràng bánh kẹo tết Nhật - An toàn và chính hãng tại Hachi Hachi

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
16/01/2026 17:30 GMT+7

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu mua bánh kẹo nhập khẩu tặng đãi tết tăng cao. Một trong những địa điểm mua bánh kẹo Nhật nhập khẩu là cửa hàng Nhật Bản Hachi Hachi. Điểm danh các loại bánh kẹo Nhật nổi bật mùa tết tại Hachi Hachi.

Các loại bánh kẹo Nhật với hương vị thơm ngon và bắt mắt có thể kể đến như:

  • Bánh quy Nhật: Có độ giòn nhẹ, vị bơ sữa ngọt vừa phải, thiết kế sang trọng, phù hợp để đãi khách;
  • Bánh mochi, thạch rau câu trái cây: Thanh mát giúp "giải ngấy", phù hợp dùng xen kẽ giữa các món bánh truyền thống;
  • Nước ngọt: Tết rộn ràng hơn khi tiệc có thêm Fanta và Coca Cola. Coca Nhật ngọt vừa phải, vị êm.
Rộn ràng bánh kẹo tết Nhật - An toàn và chính hãng tại Hachi Hachi - Ảnh 1.

Giỏ quà tết Nhật Bản chỉ từ 599.000 đồng giao hàng tận nơi, bao gói chỉn chu

Bộ sưu tập quà tết cao cấp Vạn phúc khai xuân là quà tặng tinh tế cho đối tác và người thân. Sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, thiết kế họa tiết độc đáo, gửi trọn lời chúc may mắn.

Thông tin liên hệ đặt mua Hamper Tết Nhật Bản:

Hiện Hachi Hachi Japan Shop từ 2007, hiện có 6 cửa hàng tại TP.HCM.

  • CH Đỗ Xuân Hợp: 537A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long
  • CH Quang Trung: 22 Quang Trung, phường Gò Vấp
  • CH Pasteur: 224A Pasteur, phường Xuân Hòa
  • CH Nguyễn Văn Trỗi: 173 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận
  • CH CMT8: 81 CMT8, phường Bến Thành
  • CH Phú Mỹ Hưng: 1030 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng

Website: hachihachi.com.vn

Zalo CKSH: 0906.366.228

Hotline: 18001245 (8 giờ - 17 giờ mỗi ngày)

Khám phá thêm chủ đề

Hachi Hachi bánh kẹo tết Nhật Hachi Hachi Japan Shop bánh kẹo Nhật Bản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận