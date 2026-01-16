Rộn ràng bánh kẹo tết Nhật - An toàn và chính hãng tại Hachi Hachi

Các loại bánh kẹo Nhật với hương vị thơm ngon và bắt mắt có thể kể đến như:

Bánh quy Nhật: Có độ giòn nhẹ, vị bơ sữa ngọt vừa phải, thiết kế sang trọng, phù hợp để đãi khách;

Bánh mochi, thạch rau câu trái cây: Thanh mát giúp "giải ngấy", phù hợp dùng xen kẽ giữa các món bánh truyền thống;

Nước ngọt: Tết rộn ràng hơn khi tiệc có thêm Fanta và Coca Cola. Coca Nhật ngọt vừa phải, vị êm.

Giỏ quà tết Nhật Bản chỉ từ 599.000 đồng giao hàng tận nơi, bao gói chỉn chu

Bộ sưu tập quà tết cao cấp Vạn phúc khai xuân là quà tặng tinh tế cho đối tác và người thân. Sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, thiết kế họa tiết độc đáo, gửi trọn lời chúc may mắn.

Thông tin liên hệ đặt mua Hamper Tết Nhật Bản:

Hiện Hachi Hachi Japan Shop từ 2007, hiện có 6 cửa hàng tại TP.HCM.

CH Đỗ Xuân Hợp: 537A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long

CH Quang Trung: 22 Quang Trung, phường Gò Vấp

CH Pasteur: 224A Pasteur, phường Xuân Hòa

CH Nguyễn Văn Trỗi: 173 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận

CH CMT8: 81 CMT8, phường Bến Thành

CH Phú Mỹ Hưng: 1030 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng

Website: hachihachi.com.vn

Zalo CKSH: 0906.366.228

Hotline: 18001245 (8 giờ - 17 giờ mỗi ngày)