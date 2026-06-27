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Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Rộn ràng giải đua thuyền trên dòng sông quê hương nhà thơ Tế Hanh

Hải Phong
Hải Phong
Rất đông người dân và du khách đã đổ về hai bên bờ sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) cổ vũ giải đua thuyền truyền thống năm 2026, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa sông nước trên dòng sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh.

Sáng 27.6, trên dòng sông Trà Bồng - con sông gắn với quê hương nhà thơ Tế Hanh, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND xã Bình Sơn tổ chức khai mạc Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Rộn ràng giải đua thuyền trên dòng sông quê hương nhà thơ Tế Hanh- Ảnh 1.

Người dân có mặt từ sáng sớm ở hai bên bờ sông Trà Bồng (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) để cổ vũ cho các đội thi

ẢNH: N.Đ

Không khí hai bên bờ sông Trà Bồng trở nên náo nhiệt ngay từ sáng sớm khi đông đảo người dân tập trung dọc tuyến đường Tế Hanh để theo dõi, cổ vũ những màn tranh tài sôi nổi của các đội thuyền.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Liên Phương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đua thuyền truyền thống là môn thể thao mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng sông nước Quảng Ngãi, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của người dân địa phương.

Rộn ràng giải đua thuyền trên dòng sông quê hương nhà thơ Tế Hanh- Ảnh 2.

Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi năm nay có 4 đội thi

ẢNH: NĐ

Theo ông Phương, việc duy trì tổ chức giải đấu không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, qua đó nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Giải năm nay quy tụ 4 đội thuyền đến từ các xã Bình Sơn, Vạn Tường và Đông Sơn. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài trong tiếng reo hò, cổ vũ vang dội của hàng nghìn khán giả hai bên bờ sông.

Những màn bứt tốc mạnh mẽ, nhịp chèo dứt khoát cùng sự phối hợp ăn ý giữa các tay chèo đã tạo nên những cuộc rượt đuổi hấp dẫn trên mặt sông Trà Bồng, mang đến không khí tưng bừng cho ngày hội thể thao truyền thống.

Rộn ràng giải đua thuyền trên dòng sông quê hương nhà thơ Tế Hanh- Ảnh 3.

Các đội thi rượt đuổi nhau trên sông Trà Bồng rất kịch tính

ẢNH: N.Đ

Có mặt từ sáng sớm để theo dõi và cổ vũ các đội thi, chị Trịnh Thị Trúc Nhi (xã Bình Sơn) cho biết, chị cùng bạn bè đã đến khu vực đường Tế Hanh ven sông Trà Bồng từ rất sớm.

“Các đội thi đấu rất quyết liệt, càng về cuối càng kịch tính. Hai bên bờ sông, người dân reo hò, cổ vũ tạo nên bầu không khí náo nhiệt, đúng chất một ngày hội”, chị Nhi chia sẻ.

Rộn ràng giải đua thuyền trên dòng sông quê hương nhà thơ Tế Hanh- Ảnh 4.

Đội thuyền xã Đông Sơn xuất sắc giành chức vô địch

ẢNH: N.Đ

Theo ban tổ chức, giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao truyền thống mà còn là dịp quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Ngãi, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với dòng sông Trà Bồng và vùng đất Bình Sơn. Qua đó, sự kiện góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và đời sống văn hóa địa phương.

Kết thúc giải, đội thuyền xã Đông Sơn xuất sắc giành chức vô địch. Đội xã Vạn Tường đoạt giải nhì, trong khi hai đội Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 cùng giành giải ba.

Trà Bồng - dòng sông trong thi ca Tế Hanh


Sông Trà Bồng là một trong những con sông lớn ở phía bắc tỉnh Quảng Ngãi, dài khoảng 45 km, chảy theo hướng tây - đông qua địa bàn Trà Bồng và Bình Sơn trước khi đổ ra biển. Đây cũng là con sông gắn bó với quê hương nhà thơ Tế Hanh - người con của vùng đất Bình Sơn, đã đưa hình ảnh quê hương, sông nước vào thi ca bằng những vần thơ giàu tình cảm.

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