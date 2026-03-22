Rộn tiếng cười vào Ngày chạy Olympic 2026 hướng đến 80 năm ngành TDTT Việt Nam

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộn ràng với sự góp mặt của hơn 17.000 người, cùng nhau lan tỏa tinh thần "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" ẢNH: BÁO THANH NIÊN

Hơn 17.000 người hòa nhịp vào Ngày chạy Olympic

Ngay từ sáng sớm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã chật kín người tham gia lễ khai mạc Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Sự kiện do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP.Hà Nội tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần thể dục thể thao trong toàn dân, hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh.

Từ các cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, viên chức các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương, địa phương đến người dân trong khu vực, tất cả đều chung một tinh thần quyết tâm chinh phục cự ly, lan tỏa thông điệp về một xã hội khỏe mạnh.

Đặc biệt, hình ảnh những gia đình nắm tay nhau hay những em nhỏ lần đầu thử sức đã trở thành những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Mỗi bước chạy không chỉ là lời hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", mà còn thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng và niềm tự hào về truyền thống thể thao nước nhà.

Mọi người hào hứng chạy bộ, tất cả cùng góp phần tạo nên bầu không khí sôi động và tràn đầy năng lượng ẢNH: BÁO THANH NIÊN

Chia sẻ sau khi hoàn thành đường chạy, chị Liên (P.Hoàn Kiếm) cho biết việc duy trì thói quen vận động giúp chị cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần. "Ban đầu tôi chỉ chạy để rèn luyện sức khỏe, nhưng dần dần trở thành thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Những sự kiện như thế này giúp tôi có thêm động lực và cảm hứng", chị Liên hào hứng cho hay.

Trong khi đó, anh Bảo (P.Đống Đa) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận động đi đôi với sự hiểu biết về sức khỏe. Theo anh, nhiều người vẫn chủ quan khi vận động, dễ dẫn đến mệt mỏi hoặc mất sức. "Chạy bộ không chỉ là chạy, mà cần có sự chuẩn bị về thể lực, dinh dưỡng. Một số người thường đợi đến khi thật khát mới uống nước, nhưng đó là lúc cơ thể đã bắt đầu kiệt sức. Bí quyết của tôi là luôn bù nước kịp thời, giúp duy trì nhịp thở và sức bền xuyên suốt lộ trình".

Bù nước khoa học: Chìa khóa cho sự bền bỉ

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng đặc trưng của thời điểm giao mùa, việc duy trì thể lực trên đường chạy không chỉ phụ thuộc vào sức bền mà còn liên quan đến khả năng bù nước và bổ sung ion thiết yếu cho cơ thể suốt quá trình vận động. Chính vì vậy, trong khuôn khổ sự kiện thể thao lần này, Pocari Sweat đã triển khai các trạm tiếp nước dọc theo đường chạy, cung cấp thức uống bù nước nhanh và bổ sung ion thiết yếu cho người tham gia.

Pocari Sweat được biết đến là thức uống bổ sung ion đến từ Nhật Bản, với thành phần gồm nước và các ion thiết yếu có tỷ lệ tương tự dịch cơ thể. Nhờ đó, sản phẩm có khả năng được cơ thể hấp thụ nhanh hơn 2,2 lần so với nước thông thường, góp phần hỗ trợ duy trì hiệu suất vận động.

Các trạm tiếp nước được bố trí dọc đường chạy, hỗ trợ người tham gia duy trì thể lực ẢNH: BÁO THANH NIÊN

Một người tham gia cho biết: "Chạy dưới nắng dễ khiến cơ thể nhanh mất nước. Việc có các điểm tiếp nước như vậy giúp mình duy trì thể trạng tốt hơn để hoàn thành cự ly".

Ông Oyamada Kohei - Tổng giám đốc Pocari Sweat Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng thể thao Việt Nam không chỉ dành cho các vận động viên chuyên nghiệp mà còn là một phần trong lối sống hằng ngày của nhiều người. Ngày càng có nhiều người tham gia tập luyện ở nhiều nơi, vào nhiều thời điểm khác nhau và điều đó phản ánh một tinh thần sống năng động đang lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua việc đồng hành cùng các sự kiện thể thao quy mô lớn, chúng tôi mong muốn khuyến khích mọi người duy trì thói quen vận động để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần".

Ông Oyamada Kohei - Tổng Giám đốc Pocari Sweat Việt Nam - chia sẻ về định hướng lan tỏa lối sống năng động và vai trò của việc duy trì thói quen vận động trong cộng đồng ẢNH: POCARI SWEAT

Là một trong những hoạt động trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thể dục Thể thao Việt Nam, Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh tổ quốc năm 2026, diễn tại 3.321 xã, phường, đặc khu và trung tâm 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà là một đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa sâu sắc với niềm tin vì một Việt Nam mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới. Thông qua việc đồng hành cùng người tham gia xuyên suốt đường chạy, Pocari Sweat một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ phát triển lối sống khỏe mạnh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.