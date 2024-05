Ronaldo bày tỏ cảm xúc khi ghi cú đúp cho Al Nassr vào chung kết King Cup

Al Khaleej cũng là đối thủ Al Nassr vừa thắng với tỷ số 1-0 ngày 28.4 tại vòng 29 giải Saudi Pro League với bàn thắng duy nhất do trung vệ Aymeric Laporte ghi ở phút 68. Trận này, Ronaldo mới trở lại sau án treo giò đã thi đấu cực kỳ mờ nhạt và bị chỉ trích dữ dội.

Ronaldo thể hiện cảm xúc khi ghi bàn trở lại cho Al Nassr CLB Al Nassr

Tuy nhiên, khi 2 đội tái đấu ở trận bán kết giải King Cup trên sân nhà, Ronaldo đã thi đấu rực sáng ghi cú đúp với các bàn thắng các phút 17 và 57. Trong đó, bàn mở tỷ số là pha sút vô lê tuyệt đẹp khi danh thủ người Bồ Đào Nha xoay lưng lại với khung thành.

Chiến thắng của Al Nassr gần như được định đoạt trong hiệp 1 sau khi Ronaldo mở tỷ số từ sai sót của thủ môn đối phương và bàn nâng tỷ số 2-0 do Mane ghi phút 37 từ chấm phạt đền. Cùng bàn gia tăng cách biệt 3-0 đầu hiệp 2 cũng của Ronaldo. Phía đội khách Al Khaleej chỉ kiếm được bàn an ủi ở cuối trận do Torais ghi phút 82.

Trận thắng quý giá này giúp Al Nassr vào chung kết giải King Cup và sẽ gặp lại kình địch Al Hilal trong trận tranh ngôi vô địch diễn ra ngày 31.5. Trước đó, Al Nassr toàn thua trong cả 3 trận gặp đối thủ cùng thành phố này. Giải King Cup là cơ hội cuối để Ronaldo cùng các đồng đội giành danh hiệu vô địch ở mùa giải năm nay.

Ronaldo và đồng đội sẽ gặp thử thách lớn khi đối đầu với Al Hilal trong trận tranh ngôi vô địch CLB Al Nassr

"Chung kết King Cup! Tiến lên!", Ronaldo bày tỏ cảm xúc trên dòng trạng thái mạng xã hội X (Twitter). Trước đó, khi bị chỉ trích vì phong độ kém cỏi (ở trận gặp Al Khaleej thắng 1-0 ngày 28.4), danh thủ 39 tuổi người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Hạnh phúc với chiến thắng của toàn đội, hãy giữ vững niềm tin và tiến lên!".

Ở mùa giải 2023 - 2024, Ronaldo và Al Nassr gần như hết cơ hội vô địch giải Saudi Pro League khi đang thua xa đối thủ Al Hilal đến 9 điểm, trong khi chỉ còn 5 vòng đấu. Họ cũng đã bị loại khỏi tứ kết AFC Champions League và bán kết Super Cup, nên chỉ còn lại King Cup để hy vọng vô địch tránh mùa giải trắng tay.