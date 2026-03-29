'Ronaldo Campuchia' lập cú đúp xé lưới Trường ĐH quốc gia Singapore

Chiều 28.3, lượt trận mở màn của bảng B giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO đã chứng kiến màn chào sân ấn tượng của Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) trước đại diện đến từ Singapore. Mang trên vai niềm tự hào quốc gia, tiền đạo chủ lực Sary Taimou đã rực sáng với một cú đúp xé lưới đối thủ, phô diễn trọn vẹn bản năng sát thủ và những tuyệt chiêu dứt điểm mang đậm nguồn cảm hứng từ thần tượng Cristiano Ronaldo.