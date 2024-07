Rosé (BlackPink) đang quay phim ở Mỹ

Những bức ảnh vừa được công bố cho thấy ngôi sao Kpop Rosé đang quay phim với một ê kíp hùng hậu, có thể đó là một nội dung liên quan đến âm nhạc hoặc một chương trình mới sắp ra mắt.

Rosé xuất hiện trên đường phố Los Angeles (Mỹ) với mái tóc mới được uốn xoăn theo phong cách cổ điển ALLKPOP

Trong sự nghiệp của mình, Rosé đã có màn ra mắt solo thành công với On The Ground và Gone vào năm 2021. Cả 2 tác phẩm đều đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng toàn cầu. Trong lần trở lại này, khán giả kỳ vọng rất cao cho những hoạt động tiếp theo của nữ ca sĩ dưới trướng công ty quản lý mới The Black Label, sau khi rời khỏi YG Entertainment.



Xuất hiện chung với giọng ca chính của BlackPink là một nhóm làm phim toàn người nước ngoài ALLKPOP

Cư dân mạng Hàn Quốc bình luận: "Cô ấy có vẻ rất thông minh và nhạy bén. Rosé đang làm việc với đội ngũ Teddy quen thuộc để quản lý hoạt động ở trong nước và mặc dù hãng đĩa ở nước ngoài của cô ấy vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng nếu dự đoán của chúng tôi là đúng, thì có vẻ như đây là con đường tốt nhất cho sự nghiệp solo của Rosé. Dường như cô ấy chỉ tập trung vào sự nghiệp âm nhạc của mình, mà không bị phân tâm bởi những thứ khác. Có vẻ Rosé đang chuẩn bị từng bước một, bắt đầu với các bản nhạc phim truyền hình toàn cầu. Bất kể cô ấy làm gì, tôi sẽ luôn ủng hộ Rosé".

Rosé rất thoải mái và vui vẻ trong suốt quá trình làm việc ALLKPOP

Người hâm mộ hy vọng album mới của Rosé sẽ sớm ra mắt, bởi đây là tác phẩm chính thức đầu tiên của cô nàng sau khi hợp tác với một đơn vị mới: "Cô ấy đang làm việc chăm chỉ. Tôi hy vọng album sẽ đạt thành công"; "Vì Rosé sinh ra và lớn lên ở một quốc gia nói tiếng Anh, nên có lẽ cô ấy sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ hay lạc lõng khi làm việc ở những nơi như Mỹ"; "Không thể chờ đợi thêm để xem cô ấy sẽ làm gì tiếp theo. Tôi rất hào hứng".