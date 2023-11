Rose Prudente: ‘Mọi người làm TikTok để kiếm tiền, tôi bỏ tiền để làm TikTok’

Ngày nay nhiều nội dung không lành mạnh hay các chiến dịch truyền thông tạm gọi là không đẹp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các nhãn hàng và người tiêu dùng, vậy nếu vì tiền liệu nhiều tiktoker có sẵn sàng tham gia các chiến dịch này không?

Hot Tiktoker Rose Prudente là một cô gái thuộc thế hệ 9X đến từ Cần Thơ, người đẹp khẳng định: "Bạn bè hay mọi người xung quanh em hay nói vui là: người ta làm TikTok để kiếm tiền còn em thì bỏ tiền ra làm TikTok. Em phải thích thì em mới làm và content bẩn lên nhanh xuống cũng nhanh, TikTok cũng sẽ loại bỏ hết không sớm thì muộn, mà em thì chưa muốn ngừng làm TikTok đâu ạ, cứ một đường thẳng mà đi thôi."

Vẻ ngoài xinh xắn dễ thương của Hot TikToker Rose Prudente

Ngay từ khi còn nhỏ, Hot TikToker đã được giáo dục những bài học về sự tử tế và chân thành trong mọi công việc cũng như các mối quan hệ. Nổi lên như một hiện tượng bởi những clip chia sẻ về đời sống, review các sản phẩm hữu ích về làm đẹp cho giới trẻ Hot Tiktoker Rose Prudente theo đuổi và khẳng định hướng đi riêng nhằm cung cấp các kiến thức làm đẹp, truyền cảm hứng sống tích cực dành cho giới trẻ. Từng theo học ngành dược, nhưng với sự năng động và yêu thích ngoại ngữ tiếng Anh, Rose Prudente đã trau dồi những kiến thức cho mình trong nhiều lĩnh vực: quản lý khách sạn, quản lý thẩm mỹ viện, quản lý kho mỹ phẩm… Rose Prudente thực sự tìm được chính mình với công việc của một nhà sáng tạo nội dung.

Khi TikTok bùng nổ, không ít những TikToker chạy theo xu hướng mà dễ dàng tạo nên những content "bẩn". Khác với đám đông cô gái trẻ Rose Prudente lựa chọn hướng đi bền vững với việc xây dựng nội dung số ngành làm đẹp được đông đảo bạn trẻ quan tâm.

Đặc biệt để có được thành công như hôm nay, Rose Prudente luôn nhận được hậu thuẫn từ gia đình. "Gia đình chưa bao giờ phản đối bất kỳ điều gì, chỉ cần nó không trái đạo đức hay vi phạm pháp luật là được. Có thể sẽ có những sự ngờ vực lúc đầu do không hiểu rõ công việc này là như thế nào nhưng gia đình không phản đối gay gắt hay ngăn cấm".

Quyết tâm nghiêm túc với công việc sáng tạo nội dung trên TikTok, Rose Prudente đầu tư chỉn chu cho từng video cả về nội dung lẫn hình ảnh. Cô luôn hy vọng những nội dung được bản thân truyền tải sẽ mang đến những giá trị tích cực cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Trong tương lai, cô nàng dự định sẽ đầu tư sản xuất các clip với đa dạng nội dung hơn để mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng nhất. Hy vọng với sự cố gắng và chỉn chu trong từng sản phẩm, cô nàng TikToker sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và được nhiều người yêu mến.