Hai danh hiệu ghi nhận những nỗ lực của Tập đoàn trong xây dựng môi trường làm việc tích cực, nơi mỗi cá nhân được trao cơ hội phát triển, phát huy năng lực và tạo ra giá trị trên hành trình 30 năm sáng tạo giá trị thuận ích.

Sức hút từ một môi trường trao cơ hội phát triển

Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp ROX Group góp mặt trong Top 100 "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do Anphabe tổ chức, tiếp tục ghi dấu ấn về sức hút thương hiệu tuyển dụng trên thị trường.

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group, đại diện Tập đoàn nhận vinh danh từ BTC

Kết quả này càng có ý nghĩa khi ROX Group kỷ niệm dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển (1996 - 2026), đồng thời đẩy mạnh chiến lược Go Global, mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế. Quy mô hoạt động và những mục tiêu phát triển mới không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng dẫn dắt của đội ngũ.

Năm nay, chương trình ghi nhận hơn 70.000 người tham gia khảo sát, đánh giá 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành. Sức hấp dẫn thương hiệu tuyển dụng được đo lường qua 5 bước từ nhận biết đến lựa chọn ưu tiên hàng đầu, cùng các tiêu chí về đãi ngộ, cơ hội phát triển, văn hóa, lãnh đạo và cân bằng công việc - cuộc sống.

Trong bối cảnh người lao động ngày càng chú trọng đến cơ hội phát triển, văn hóa doanh nghiệp và ý nghĩa công việc bên cạnh thu nhập, phúc lợi, kết quả này là sự ghi nhận đáng chú ý đối với sức hút của ROX Group.

Tại lễ vinh danh, bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, giá trị của một nơi làm việc tốt không chỉ nằm ở chính sách đãi ngộ, mà còn ở môi trường nhân văn, nơi mỗi nhân sự được trân trọng, được tin tưởng trao cơ hội phát huy năng lực và phát triển bản thân. Chính những con người được truyền cảm hứng, được ghi nhận và cùng tổ chức trưởng thành sẽ tạo nên sức mạnh nội tại cho doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để ROX Group xây dựng đội ngũ vững mạnh, đồng hành trên hành trình Go Global mang năng lực, khát vọng Việt và những giá trị thuận ích vươn ra thị trường quốc tế".

Với định hướng phát triển đa ngành và mở rộng hoạt động ra quốc tế, ROX Group đang triển khai nhiều dự án trong các lĩnh vực phát triển đô thị và năng lượng tái tạo. Sự đa dạng về lĩnh vực và thị trường cũng tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tiếp cận những bài toán mới, tích lũy kinh nghiệm đa ngành và từng bước nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Phát triển nhân tài, đẩy mạnh Go Global

Song hành với danh hiệu Top 100 "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam", chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu có "Nguồn nhân lực hạnh phúc" 2026 ghi nhận những nỗ lực của Tập đoàn trong xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn kết và chú trọng phát triển con người.

Sự kết nối và tinh thần đồng đội được vun đắp từ những tương tác thường ngày, tạo nên môi trường làm việc tích cực tại ROX Group

Tại ROX Group, triết lý xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc được cụ thể hóa qua 3 trụ cột: tôn trọng, phát triển và ghi nhận.

Riêng năm 2025, ROX Group triển khai 320 lớp đào tạo, thu hút 12.708 lượt học viên, tương đương 2.505 giờ đào tạo và hơn 50.392 giờ học tập của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống.

Đáng chú ý, ROX Group chú trọng quy hoạch đội ngũ kế cận cho các vị trí trọng yếu, đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động theo chiến lược Go Global. Công tác phát triển và bổ nhiệm nhân sự được gắn với năng lực, kết quả công việc và mức độ sẵn sàng nhận trách nhiệm. Nhiều nhân sự đã được giao dẫn dắt dự án trọng điểm, đảm nhận vai trò quản lý lớn hơn hoặc luân chuyển giữa các lĩnh vực, thị trường để mở rộng trải nghiệm và nâng cao năng lực quản trị.

Một chương trình tiêu biểu là Global Leaders, được thiết kế theo hướng phát triển lãnh đạo thông qua trải nghiệm thực tế tại các dự án chiến lược và thị trường quốc tế. Thông qua chương trình, nhân sự được rèn luyện năng lực quản trị, khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa và tư duy toàn cầu - những yếu tố cần thiết để đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn.

Một khóa đào tạo dành cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại ROX Group

Theo đại diện ROX Group, một hệ thống phát triển nhân tài hiệu quả cần giúp mỗi người nhận diện được tiềm năng, biết mình cần phát triển năng lực nào và có cơ hội thực tế để chứng minh khả năng. Bởi năng lực chỉ thực sự được kiểm chứng và phát huy khi mỗi cá nhân được trao cơ hội đảm nhận những trọng trách mới.

Ở góc độ này, hạnh phúc của người lao động không chỉ nằm ở điều kiện làm việc hiện tại mà còn ở cơ hội học hỏi, trưởng thành và phát triển sự nghiệp trong tương lai. Khi mỗi cá nhân có thêm cơ hội phát huy năng lực, doanh nghiệp cũng có thêm nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng những mục tiêu mới.

Cùng với định hướng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, ROX Group xác định phát triển nhân sự là một trong những ưu tiên chiến lược. Bằng việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, trao quyền và tạo cơ hội phát triển cho nhân tài, Tập đoàn từng bước chuẩn bị đội ngũ có bản lĩnh, năng lực quản trị và tư duy toàn cầu. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để ROX Group hiện thực hóa chiến lược Go Global và tiếp tục kiến tạo những giá trị mới trong chặng đường phía trước.