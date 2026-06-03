ROX iPark giành cú đúp tại Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam

Với chiến thắng này khẳng định cho chiến lược phát triển khu công nghiệp (KCN) theo hướng xanh - thông minh - bền vững cùng những đóng góp nổi bật trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ mà ROX iPark Việt Nam hướng đến.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp bền vững

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI toàn cầu, các nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm quỹ đất sản xuất mà còn đòi hỏi một môi trường đầu tư đồng bộ, thuận tiện và có khả năng hỗ trợ lâu dài cho hoạt động kinh doanh. ROX iPark là một trong số các doanh nghiệp đã tiên phong phát triển mô hình hệ sinh thái công nghiệp toàn diện, đồng hành cùng nhà đầu tư từ những bước đầu tiên.

Bên cạnh hạ tầng KCN, doanh nghiệp còn cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, pháp lý, hỗ trợ thủ tục, vận hành hạ tầng và nhiều dịch vụ phụ trợ khác, giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian triển khai dự án và tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhờ chiến lược phát triển bài bản, các KCN do ROX iPark quản lý và phát triển đến nay đã thu hút hơn 6 tỉ USD vốn đầu tư FDI và tạo việc làm cho hơn 82.000 lao động tại các địa phương. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ROX iPark trong việc xây dựng nền tảng phát triển công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương.

Chính những kết quả nổi bật trong phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp đã tạo nên nền tảng để ROX iPark được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Đại diện ROX iPark nhận giải thưởng Doanh nghiệp phát triển BĐS công nghiệp hàng đầu Việt Nam

Tiên phong phát triển khu công nghiệp xanh - thông minh

Chuyển đổi xanh và thông minh được ROX iPark xác định là 2 trụ cột chiến lược để đón đầu xu hướng thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.

Từ năm 2020 đến nay, doanh nghiệp liên tục mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương thông qua các dự án KCN thế hệ mới như KCN Minh Quang (Hưng Yên), KCN Gia Lộc (Hải Phòng), KCN Sông Lô I (Vĩnh Phúc) và KCN Đông Bình (Vĩnh Long). Các dự án đều được quy hoạch theo định hướng xanh ngay từ đầu, ưu tiên thu hút các ngành nghề ít phát thải, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Trong quá trình phát triển, ROX iPark duy trì tỷ lệ không gian xanh phù hợp trong KCN, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng như sử dụng hệ thống đèn LED chiếu sáng, trồng các loại giống cây mới thay thế loại cây keo cũ với tiêu chí chú trọng cho bóng mát, tạo cảnh quan thiên nhiên, tăng khả năng hấp thụ bụi mịn, điều hòa vi khí hậu… Bằng cách làm đó, ROX iPark đang từng bước tích hợp các tiêu chuẩn phát triển bền vững vào công tác đầu tư, vận hành.

Một KCN xanh do ROX iPark quản lý và phát triển

Điểm khác biệt của ROX iPark nằm ở việc ứng dụng công nghệ và số hóa dữ liệu trong toàn bộ quá trình quản lý KCN. Giải pháp KCN thông minh được ROX iPark đưa vào triển khai đã giúp việc quản lý các thông số theo thời gian thực. Từ đó, giúp tăng tốc độ xử lý dịch vụ, cải thiện trải nghiệm và nâng cao tính minh bạch, đồng thời giúp nhà đầu tư nâng cao uy tín và khả năng xuất khẩu vào các thị trường khó tính.

Mô hình KCN thông minh đã được ROX iPark triển khai tại KCN Quang Minh và đang tiếp tục được mở rộng trong toàn hệ thống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các KCN thế hệ mới, xanh và thông minh.

Những nỗ lực tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ đã giúp ROX iPark được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu cho lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Đại diện ROX iPark nhận giải thưởng Doanh nghiệp ứng dụng KHCN đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu cho lĩnh vực BĐS Việt Nam

Các giải thưởng nói trên không chỉ là sự ghi nhận cho những thành quả mà ROX iPark đã đạt được, mà còn phản ánh xu hướng phát triển mới của bất động sản công nghiệp Việt Nam với các yếu tố xanh, thông minh và bền vững ngày càng trở thành tiêu chuẩn cạnh tranh cốt lõi.

Với quỹ đất phát triển gần 3.000 ha KCN cùng hệ sinh thái vận hành đồng bộ, ROX iPark đang sở hữu nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu.