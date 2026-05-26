ROX Key đầu tư cho nền tảng số, gia tăng trải nghiệm khách hàng

Mô hình vận hành số hóa - Xu hướng tất yếu

Theo Mordor Intelligence, tại Việt Nam, thị trường quản lý vận hành (Facility Management) được định giá khoảng 9,19 tỉ USD vào năm 2026 và dự kiến đạt 12,84 tỉ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng ngành 6,92%/năm trong giai đoạn (2026 - 2031).

Song song với đó, theo Blue Weave Consulting, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và tự động hóa đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong quản trị và vận hành doanh nghiệp.

Là một doanh nghiệp nội địa sớm tham gia vào lĩnh vực vận hành và quản lý tài sản, ROX Key xác định công nghệ thông tin và nền tảng số là trụ cột cho toàn bộ hoạt động. Công ty cũng coi dữ liệu như một tài sản chiến lược để tối ưu hiệu quả quản trị và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Thay vì đầu tư rời rạc, doanh nghiệp này xây dựng một kiến trúc số theo hướng tích hợp, trong đó dữ liệu đóng vai trò trung tâm.

Cụ thể, ROX Key đã triển khai hệ thống ERP-BRAVO nhằm chuẩn hóa hoạt động quản trị và vận hành trong toàn hệ thống. Thông qua các đơn vị thành viên như TNTech, doanh nghiệp cũng từng bước phát triển năng lực triển khai các nền tảng quản lý vận hành (Facility Management - FM) và kho dữ liệu doanh nghiệp tập trung (Enterprise Data Warehouse - EDW), hướng tới mô hình vận hành số với khả năng kết nối dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực. Cách tiếp cận này giúp kết nối dữ liệu vận hành, kinh doanh và quản trị trên cùng một nền tảng, qua đó nâng cao khả năng giám sát, phân tích và ra quyết định theo thời gian thực.

Thông qua các công ty thành viên, ROX Key cũng đẩy mạnh ứng dụng AI và tự động hóa trong quản lý tòa nhà và khu công nghiệp.

Nhiều nền tảng số đã được triển khai thực tế như hệ thống quản lý vận hành và an ninh thông minh, phần mềm checkpoint kiểm soát vận hành hay nền tảng Timi Biz - mô hình kết hợp giữa vận hành và kinh doanh dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái.

Với ROX Key, công nghệ không chỉ hỗ trợ công tác quản lý, vận hành mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, công ty cũng đẩy mạnh chuẩn hóa vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cấp năng lực nhân sự nhằm đáp ứng các hợp đồng quản lý vận hành phức tạp tại các đô thị thông minh và khu công nghiệp sinh thái, sẵn sàng cho những cam kết Net Zero của khách hàng.

Hệ sinh thái - Lợi thế cộng hưởng của ROX Key

Cùng với việc xây dựng nền tảng số hóa vận hành, ROX Key cũng tận dụng sức mạnh hệ sinh thái để xây dựng các gói dịch vụ tích hợp (solution package). Mô hình này giúp khách hàng chỉ cần làm việc với một đầu mối duy nhất, nhưng vẫn tiếp cận được hệ sinh thái dịch vụ đa dạng.

Lợi thế khác biệt của ROX Key đến từ sự kết nối giữa các đơn vị trong hệ sinh thái. Mỗi đơn vị đảm nhiệm một mảng chuyên biệt như công nghệ với TNTech, nhân sự với TNTalent, quản lý vận hành tòa nhà với TNPM, quản lý vận hành khu công nghiệp với IMC hay truyền thông - marketing với Popplife.

Là thành viên của ROX Group, ROX Key được thừa hưởng nền tảng nguồn lực, kinh nghiệm và định hướng phát triển chung của Tập đoàn. Từ đó hình thành năng lực cung cấp giải pháp đồng bộ cho khách hàng. Không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng, mô hình hệ sinh thái còn tạo thêm cơ hội tăng trưởng thông qua khả năng kết nối và bán chéo dịch vụ giữa các đơn vị.

Thực tế áp dụng trong năm 2024 - 2025 tại ROX Key cho thấy kết quả ấn tượng khi số lượng khách hàng và doanh thu từ các dịch vụ bán chéo đều tăng trưởng ở mức hai con số.

Hiện ROX Key đang mở rộng thị trường và tệp khách hàng theo hướng tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, thay vì chủ yếu ở phân khúc phổ thông như trước đây. Song song với đó, các sản phẩm và dịch vụ cũng được tái thiết kế nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu, trải nghiệm và tiêu chuẩn của nhóm khách hàng mục tiêu mới.

Với lợi thế cung cấp các gói giải pháp tích hợp (solution package) kết hợp cùng năng lực công nghệ trong hệ sinh thái, ROX Key hướng tới gia tăng giá trị cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Cư dân tại các khu đô thị có thể tiếp cận các dịch vụ vận hành của TNPM thuận tiện và đồng bộ hơn; doanh nghiệp trong khu công nghiệp được IMC hỗ trợ tối ưu quản lý vận hành và tiếp cận dịch vụ nhân sự do TNTalent cung cấp. Trong khi các đối tác sử dụng giải pháp của TNTech hay dịch vụ truyền thông - marketing từ Popplife cũng có thêm cơ hội kết nối và khai thác các dịch vụ bổ trợ trong hệ sinh thái. Đây được xem là hướng đi giúp ROX Key mở rộng giá trị dịch vụ thay vì chỉ cung cấp các giải pháp riêng lẻ như trước.

Trong hành trình 30 năm "Kiến tạo - Vươn xa" của ROX Group, bước chuyển của ROX Key cho thấy cách một doanh nghiệp dịch vụ không chỉ lớn lên bằng quy mô, mà còn bằng khả năng kết nối, cộng hưởng và tạo ra giá trị dài hạn cho toàn hệ sinh thái.