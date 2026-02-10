ROX Living Đức Thọ rực rỡ đêm Nhạc hội Xuân Concert

Sự kiện không chỉ mang đến một đêm âm nhạc giàu cảm xúc, mà còn đánh dấu thời điểm ROX Living Đức Thọ (Hà Tĩnh) chính thức bước vào nhịp sống mới, khẳng định vai trò là một khu đô thị hoàn chỉnh, hiện đại tại Đức Thọ.

Với nhiều người dân địa phương, đây là lần đầu tiên một sự kiện âm nhạc - lễ hội được tổ chức bài bản, quy mô ngay tại Đức Thọ, mở ra một trải nghiệm văn hóa mới, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tạo nên niềm tự hào rõ nét về diện mạo đô thị đang đổi thay.

Nhạc hội "Xuân Concert" đã mang đến một đêm giải trí đáng nhớ, đồng thời mở ra trải nghiệm văn hóa mới mẻ cho người dân Đức Thọ. Sự kiện được xem là dấu mốc đặc biệt, cho thấy sự thay đổi trong đời sống tinh thần của địa phương.

Sự hiện diện của ROX Living Đức Thọ đã góp phần kiến tạo không gian sống hiện đại, giàu kết nối, biến nơi đây trở thành điểm hẹn của các hoạt động văn hóa, lễ hội, giao thương và sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm hội đặc biệt này:

Niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt người tham dự. Nhiều người dân chia sẻ sự bất ngờ và phấn khởi khi lần đầu tiên được trải nghiệm một không gian lễ hội xuân sôi động, hiện đại ngay tại quê hương, thay vì phải di chuyển lên các đô thị lớn

Sân khấu rực sáng, âm nhạc sôi động cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả đã tạo nên bầu không khí gắn kết hiếm có, biến ROX Living Đức Thọ thành một “điểm hẹn cảm xúc” đúng nghĩa trong đêm xuân

Những ca khúc quen thuộc do Ưng Hoàng Phúc, Đăng Hiếu, Trang Nhung thể hiện đã nhanh chóng khuấy động không khí, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả địa phương





Khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Đức Thọ khép lại đêm nhạc trong sự hân hoan, để lại ấn tượng sâu đậm về một mùa xuân mới nhiều hy vọng và khởi sắc

Ông Bùi Thành Giang, Phó tổng giám đốc ROX Living, phát biểu tại sự kiện “Xuân Concert”, nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng địa phương, khai mở một hành trình phát triển mới, hành trình đưa ROX Living Đức Thọ trở thành tâm điểm sôi động của các hoạt động lễ hội, văn hóa và kết nối cộng đồng trong những năm tới

Với hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, trục cảnh quan rộng mở, không gian kiến trúc hiện đại hiện rõ trong đêm nhạc cho thấy ROX Living Đức Thọ không chỉ là nơi tổ chức sự kiện, mà là một khu đô thị hoàn chỉnh, sẵn sàng cho nhịp sống mới của địa phương. Nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hội tụ dòng chảy giao thương, điểm đến của các hoạt động cộng đồng sôi động, đồng thời là chốn an cư viên mãn, bền vững cho nhiều thế hệ cư dân tương lai.