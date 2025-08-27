Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

ROX Tower rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam

Nguồn: ROX
Nguồn: ROX
27/08/2025 17:32 GMT+7

Hòa vào không khí lịch sử kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tòa nhà ROX Tower đã mang đến 'bức tường yêu nước' ấn tượng. Nơi đây đã trở thành điểm check-in mới thu hút đông đảo người dân, giới trẻ và nhân viên văn phòng, tạo nên những khung hình chan chứa niềm tự hào dân tộc.

ROX Tower rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam- Ảnh 1.

ROX Tower trên đường Nguyễn Chí Thanh nổi bật với màn hình LED khổng lồ rực sắc cờ đỏ sao vàng, hòa cùng khí thế Thủ đô chào mừng 2.9

ROX Tower rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam- Ảnh 2.

Bức tường với ngôi sao vàng năm cánh và dòng chữ "Tự hào Việt Nam" dưới sảnh tầng 1 ROX Tower trở thành phông nền cho hàng trăm tấm ảnh mỗi ngày

ROX Tower rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam- Ảnh 3.

Chị em văn phòng xúng xính áo dài, biến khoảnh khắc tự hào thành kỷ niệm đáng nhớ

ROX Tower rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam- Ảnh 4.

Mỗi một lá cờ là một niềm tự hào

ROX Tower rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam- Ảnh 5.

Mỗi một trái tim là một ngọn lửa yêu nước

ROX Tower rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam- Ảnh 6.

Sắc đỏ thiêng liêng gắn kết các thế hệ tại "bức tường yêu nước"

ROX Tower rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam- Ảnh 7.

CBNV văn phòng làm việc tại tòa nhà hân hoan lưu lại hình ảnh cùng đồng nghiệp, như một cách lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết

ROX Tower rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam- Ảnh 8.

"Bức tường yêu nước" đã trở thành không gian để nhân viên văn phòng, người đi xem tổng hợp luyện, người dân quanh khu vực… lưu lại kỷ niệm đẹp và thể hiện lòng tự hào dân tộc

Việc trang trí tòa nhà ROX Tower là một trong những hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Không gian này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác tại trung tâm Thủ đô mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đặc biệt với giới trẻ, nhân viên văn phòng… Qua đó, doanh nghiệp khéo léo tôn vinh các giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc và cùng Thủ đô kể những câu chuyện truyền cảm hứng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Khám phá thêm chủ đề

ROX Tower Quốc khánh 2.9 tòa nhà ROX Tower bức tường yêu nước Tự hào Việt Nam
Bình luận (0)

