ROX Tower rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam

Hòa vào không khí lịch sử kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tòa nhà ROX Tower đã mang đến 'bức tường yêu nước' ấn tượng. Nơi đây đã trở thành điểm check-in mới thu hút đông đảo người dân, giới trẻ và nhân viên văn phòng, tạo nên những khung hình chan chứa niềm tự hào dân tộc.
Việc trang trí tòa nhà ROX Tower là một trong những hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Không gian này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác tại trung tâm Thủ đô mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đặc biệt với giới trẻ, nhân viên văn phòng…Qua đó, doanh nghiệp khéo léo tôn vinh các giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc và cùng Thủ đô kể những câu chuyện truyền cảm hứng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
