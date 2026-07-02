Royal Cup Series 2026 Leg 2: Ai giành chiến thắng sau 2 ngày tranh tài?

Được tổ chức bởi Royal Long An Golf & Country Club, Royal Cup Series 2026 Leg 2 không chỉ là một chặng đấu trong hệ thống VGA Development Tour, mà còn là hoạt động thể hiện định hướng dài hạn của sân trong việc đồng hành cùng sự phát triển của golf chuyên nghiệp Việt Nam. Giải đấu nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á, Nam A Bank trong vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, góp phần nâng cao quy mô, chất lượng tổ chức và giá trị chuyên môn cho mùa giải.

Royal Cup Series 2026 Leg 2 và mục tiêu xây dựng sân chơi chuyên nghiệp

Royal Cup Series 2026 được Royal Long An Golf & Country Club tổ chức với mục tiêu tạo ra một hệ thống thi đấu ổn định, bài bản và có tính kế thừa dành cho cộng đồng golfer chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư tại Việt Nam. Tại Leg 2, diễn ra trong hai ngày 23 và 24.6.2026, các vận động viên đã trải qua hai vòng đấu 18 hố với nhiều diễn biến cạnh tranh quyết liệt. Từ những cú phát bóng đầu tiên đến các pha xử lý quanh green, từng điểm số đều có thể tạo nên sự thay đổi trên bảng xếp hạng. Không khí thi đấu vì vậy được duy trì ở cường độ cao, đặc biệt trong ngày thi đấu cuối khi nhóm dẫn đầu liên tục tạo áp lực lên nhau.

Cúp vô địch Royal Cup Series 2026 nổi bật tại Royal Long An Golf & Country Club, biểu trưng cho tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và dấu ấn danh giá của mùa giải

Royal Long An Golf & Country Club, với hệ thống sân 27 hố được thiết kế bởi Sir Nick Faldo, tiếp tục cho thấy vai trò của một đơn vị tổ chức có năng lực chuyên môn và hạ tầng phù hợp cho các giải đấu cạnh tranh. Địa hình giàu tính chiến thuật, fairway đòi hỏi sự chính xác và green yêu cầu khả năng kiểm soát tốt đã tạo nên một bài kiểm tra toàn diện cho các golfer tham dự Leg 2.

Nguyễn Hữu Quyết và cuộc trở lại đầy duyên tại Royal Cup Series 2026 Leg 2

Royal Cup Series 2026 Leg 2 thêm phần ý nghĩa khi đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ và rất "duyên" của nhà vô địch Nguyễn Hữu Quyết tại Royal Long An Golf & Country Club.

Nguyễn Hữu Quyết là một trong những golfer chuyên nghiệp có nhiều dấu ấn với sân golf này. Anh từng là một trong các vận động viên tham dự giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên được đăng cai tại Royal Long An Golf & Country Club, Nam A Bank Vietnam Masters 2023. Tại giải đấu đó, Nguyễn Hữu Quyết đã thi đấu xuất sắc và giành ngôi Á quân, để lại dấu ấn đáng nhớ trong giai đoạn Royal Long An bắt đầu khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện golf chuyên nghiệp.

Nguyễn Hữu Quyết nhận cúp Champion Royal Cup Series 2026 Leg 2

Cũng trong năm 2023, Nguyễn Hữu Quyết tiếp tục ghi thêm một cột mốc nổi bật khi vô địch bảng Pro tại Viettime Challenge. Những thành tích này cho thấy phong độ, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của một golfer có khả năng duy trì sự ổn định trong môi trường cạnh tranh cao.

Năm 2026, Royal Cup Series 2026 Leg 2 được tổ chức bởi Royal Long An Golf & Country Club vô cùng vinh dự khi trở thành nơi đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Hữu Quyết với chức vô địch. Sau hai vòng đấu 18 hố, anh khép lại giải với tổng điểm Even Par, qua đó giành danh hiệu Champion Royal Cup Series 2026 Leg 2.

Bên cạnh chức vô địch của Nguyễn Hữu Quyết, Royal Cup Series 2026 Leg 2 còn ghi nhận thành tích nổi bật của golfer Trần Thế Bảo với danh hiệu Best Amateur. Đây là năm thứ hai liên tiếp Trần Thế Bảo ghi dấu ở hạng mục Best Amateur của Royal Cup Series, sau thành tích tại Royal Cup Series 2025 và tiếp tục được vinh danh tại Royal Cup Series 2026 Leg 2.

Trần Thế Bảo nhận danh hiệu Best Amateur Royal Cup Series 2026 Leg 2

Nam A Bank đồng hành cùng Royal Cup Series 2026 Leg 2

Royal Cup Series 2026 Leg 2 nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á, Nam A Bank trong vai trò Nhà tài trợ Kim Cương. Sự đồng hành này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, mà còn thể hiện sự chung tay của các đối tác trong việc phát triển những sân chơi golf bài bản tại Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức, Ông Nguyễn Bảo Trường, phát biểu tri ân Nam A Bank và các đối tác đồng hành tại Royal Cup Series 2026 Leg 2

Từ Nam A Bank Vietnam Masters 2023 đến Royal Cup Series 2026 Leg 2, Royal Long An Golf & Country Club tiếp tục khẳng định vai trò của đơn vị tổ chức các giải đấu golf chuyên nghiệp, đồng thời tạo thêm những cột mốc đáng nhớ cho các golfer.

Trong thời gian tới, Royal Cup Series 2026 sẽ tiếp tục hành trình với kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội tranh tài, kết nối vận động viên, đối tác, nhà tài trợ và cộng đồng golfer.