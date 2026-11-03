Royal Healthtech TTG ra mắt sản phẩm dinh dưỡng CaloSure America

Sự kiện diễn ra tại Grand Plaza, Hà Nội với các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và kết nối khách hàng, đối tác. Đây là một hoạt động trong định hướng mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Royal Healthtech TTG.

CaloSure America được định vị là giải pháp dinh dưỡng toàn diện

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, CaloSure America được định vị là giải pháp dinh dưỡng toàn diện, với các điểm nhấn về hỗ trợ sức khỏe tim mạch, xương khớp, hệ miễn dịch và bổ sung năng lượng. Sản phẩm được giới thiệu có thành phần sữa non ColosIgG 24h, hàm lượng 7.000 mg.

Thông điệp doanh nghiệp đưa ra là đáp ứng nhiều nhu cầu dinh dưỡng trong cùng một sản phẩm, có thể bổ sung vào chế độ ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, các lợi ích cụ thể cần được đối chiếu với thành phần, hồ sơ công bố và hướng dẫn sử dụng chính thức. Hiệu quả của thành phần sữa non trong sản phẩm hoàn chỉnh cần được xác định dựa trên công thức, hàm lượng và bằng chứng khoa học tương ứng.

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng tham dự

Chia sẻ tại sự kiện, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Ngọc, nguyên Phó chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Tổng thư ký Hiệp hội Sữa Việt Nam, Trưởng ban Cố vấn Royal Healthtech TTG, cho biết doanh nghiệp xác định chăm sóc sức khỏe là một định hướng phát triển lâu dài, đặt chất lượng sản phẩm và niềm tin của người tiêu dùng ở vị trí trung tâm.

Theo bà Ngọc, việc giới thiệu CaloSure America thể hiện mong muốn mang đến những giải pháp dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của cộng đồng.

Bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Royal Healthtech TTG, cho biết doanh nghiệp hướng tới lựa chọn, phát triển các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và minh bạch thông tin. Sự tin tưởng, hài lòng cùng lợi ích thiết thực mang lại cho khách hàng được doanh nghiệp xác định là nền tảng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.

Thông qua chương trình, Royal Healthtech TTG cũng tìm hiểu nhu cầu, tiếp nhận phản hồi từ khách hàng và chia sẻ định hướng phát triển thương hiệu.