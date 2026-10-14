Royal School: Nơi nền tảng học thuật song hành cùng trải nghiệm trưởng thành

Niềm tin bồi đắp từ những giá trị thật

"Ngay cả trong kỳ nghỉ, con vẫn hỏi tôi: "Mẹ ơi, khi nào mình quay lại Việt Nam? Khi nào con được trở lại Royal School?" Với gia đình chúng tôi, chỉ một câu hỏi như vậy cũng nói lên rất nhiều điều". Từ sự háo hức đến trường đến những tiến bộ rõ ràng về ngôn ngữ, thói quen sinh hoạt và tinh thần tự lập, chị Peirong Pen (Phụ huynh bé Jian Wu, người Đài Loan) càng thêm tin tưởng vào quyết định cho con theo học tại trường.

Nhìn vào sự háo hức của con, phụ huynh cảm nhận được niềm hạnh phúc mỗi ngày ở Royal School

Những giá trị mà trường mang đến không chỉ đáp ứng yêu cầu của gia đình mà thậm chí còn vượt lên trên kỳ vọng ban đầu. Sau thời gian theo học tại trường, bên cạnh tiếng Trung, Jian Wu đã tự tin nói tiếng Anh, nghe và hiểu tốt tiếng Việt. Con được tiếp xúc tự nhiên với môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa mỗi ngày, đều được học tập và rèn luyện với thầy cô, bạn bè từ nhiều quốc gia.

Jian Wu tự tin hơn mỗi ngày và đặc biệt yêu thích những giờ học sáng tạo ở Royal School

Royal School cũng duy trì sự kết nối thường xuyên với phụ huynh. Sự gắn kết ấy giúp gia đình thêm an tâm với cảm giác như đang trực tiếp hiện diện và chứng kiến mọi khoảnh khắc trưởng thành của con. Những cảm nhận chân thật trong thời gian vừa qua củng cố niềm tin vững chắc của phụ huynh về chất lượng đào tạo của trường.

Khung đào tạo vững chắc là chìa khóa

Giải mã những điểm mạnh nổi bật để Royal School tạo nên những trải nghiệm học tập tuyệt vời cho học sinh trong mỗi năm học, thầy Marc Steinmann (Giáo viên Royal School) cho biết "chìa khóa" nằm ở ba thế mạnh nổi bật trong khung đào tạo của trường.

Theo đó, thế mạnh đầu tiên là sự cân bằng. Chương trình Cambridge được giảng dạy song song với Chương trình Giáo dục Phổ thông Việt Nam giúp học sinh Royal School vừa phát triển năng lực tiếng Anh và kiến thức học thuật theo chuẩn quốc tế, vừa giữ được sự gắn kết với ngôn ngữ và văn hóa của đất nước mình. Đặc biệt, các em còn phát triển năng lực toàn cầu như trong môi trường quốc tế sôi động, thông qua trải nghiệm học tập hữu ích mỗi ngày.

Chương trình học của trường lồng ghép nhiều phương pháp hiện đại

Ngoài ra, một lộ trình Cambridge xuyên suốt qua các cấp học, với mỗi giai đoạn đều có mục tiêu học tập cụ thể, đã tạo nền tảng vững chắc để học sinh tự tin chinh phục các chứng chỉ học thuật uy tín và sẵn sàng bước vào bậc học mới, môi trường mới. Năm 2026, kết quả IGCSE nổi bật của học sinh khối 10 tiếp tục khẳng định chất lượng chương trình Cambridge tại Royal School. Đặc biệt, 80% kết quả môn Global Perspectives đạt A-A* và 75% kết quả môn Combined Science đạt A-A, thể hiện nền tảng kiến thức vững chắc cùng năng lực tư duy, phân tích và vận dụng kiến thức thực tiễn của Royalers.

"Cambridge không chỉ chú trọng kết quả kiểm tra mà hướng đến việc phát triển những học sinh tự tin, có trách nhiệm, biết suy ngẫm, sáng tạo và chủ động trong học tập. Tại Royal School, những phẩm chất này được bồi đắp mỗi ngày thông qua cách các em hợp tác với nhau, mạnh dạn bày tỏ ý kiến và tự nhìn nhận sự tiến bộ của bản thân", thầy Marc Steinmann chia sẻ về tinh thần giáo dục hiện đại của Royal School.

Thông qua giao tiếp hàng ngày, học sinh tích cực đặt câu hỏi cho thầy cô, phát huy tinh thần chủ động trong học tập

Nền tảng vững chắc giúp "Royalers" vươn xa đến đâu?

Trong hành trình xây dựng và phát triển hệ sinh thái giáo dục quốc tế, mỗi năm, Royal School đều tự hào đón nhận những tin vui từ các đã và đang theo học tại trường. Đối với học sinh đang theo học, đó là kết quả nổi bật trên bản đồ thành tích quốc gia, quốc tế, ở đa dạng lĩnh vực.

Hành trình nổi bật của Minh Anh từ Royal School đến Drexel University

Với các cựu học sinh, những bạn học sinh tốt nghiệp ra trường và bắt đầu hành trình mới, các em tiếp tục là niềm tự hào khi ngày càng bản lĩnh, viết nên câu chuyện thành công cho riêng mình. Như em Đoàn Thị Minh Anh, học sinh lớp 12 Royal School hai năm trước, hiện là sinh viên năm hai ngành Hoạt hình và Kỹ xảo hình ảnh tại Drexel University (Mỹ). Từ năng lực ngoại ngữ và kiến thức, kỹ năng được bồi đắp từ Royal School, Minh Anh tỏa sáng mạnh mẽ với GPA 4.0, nhận học bổng mỗi năm học và hoạt động phong trào sôi nổi.

Sẵn sàng bứt phá cùng bạn bè quốc tế, Minh Anh cũng như nhiều cựu học sinh Royal School đang tiếp tục cho thấy giá trị của nền tảng giáo dục vững chắc, nơi mỗi học sinh được chuẩn bị đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để bước ra thế giới theo cách của riêng mình.