Rủ nhau check-in cùng mèo máy Doraemon, tìm về ký ức tuổi thơ

Những ngày gần đây, người trẻ rủ nhau đến đường sách TP.HCM để check-in cùng các nhân vật trong bộ phim "Doraemon movie 2026: Nobita và lâu đài dưới đáy biển". Không gian check - in được lấy cảm hứng từ bộ phim mới nhất của chú mèo máy Doraemon nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người yêu thích bộ phim nổi tiếng này.

Không gian trưng bày các nhân vật trong bộ phim "Doraemon movie 2026: Nobita và lâu đài dưới đáy biển"

Điểm nhấn của không gian check-in là phần cổng chào được thiết kế công phu với hình ảnh các nhân vật quen thuộc tạo nên nét sinh động, bắt mắt. Bên trong đường sách, background khổ lớn tái hiện khung cảnh đại dương cùng dãy tượng nhân vật trong bộ phim được sắp xếp thẳng hàng khiến du khách thập phương, đặc biệt là giới trẻ không khỏi thích thú khi tham quan, chụp ảnh.

Các bạn trẻ đứng tạo dáng chụp hình

Nhiều bạn trẻ không giấu được sự hào hứng thể hiện rõ trên khuôn mặt khi tận mắt thấy những người bạn tuổi thơ như: Nobita, Doraemon… bước ra từ màn ảnh. Không ít bạn trẻ dành hàng chục phút để tạo dáng bên từng nhân vật, ghi lại những khoảnh khắc gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Đang đứng xem lại hình ảnh đã chụp, Bùi Thị Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhận xét không gian trang trí được đầu tư đẹp mắt, gợi lại nhiều ký ức tuổi thơ gắn với bộ phim Doraemon mà bản thân theo dõi từ nhỏ đến lớn.

"Mình rất thích nhân vật Shizuka bởi vì cô ấy là nhân vật nữ đầu tiên trong bộ phim mà mình biết. Đặc biệt, nhân vật Shizuka rất xinh gái và tốt bụng, nấu ăn thường ăn ngon, hay đối xử tốt với Nobita", Như bộc bạch.

Các bạn trẻ thích thú khi chụp ảnh cùng các nhân vật trong bộ phim Doraemon

Trong khi đó, Trần Bảo Hân, học sinh Trường THPT Trưng Vương, cho biết nhóm bạn đến đường sách trong buổi ngoại khóa của trường. "Trong không gian đường sách mình vừa tham quan, đọc sách, vừa tranh thủ check-in cùng không gian trưng bày các nhân vật Doraemon", Hân chia sẻ.

Hân bày tỏ: "Mình yêu thích các bộ phim tập dài chiếu ở rạp, nhất là bộ phim Doraemon Nobita và những bạn khủng long mới vì nội dung giàu cảm xúc".

Nhóm bạn trẻ đang đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp xinh xắn của nhân vật Shizuka

Lý Tuấn Thiện, giáo viên Trường THPT Trưng Vương, P.Sài Gòn, TP.HCM, cho biết hoạt động ngoại khóa lần này đưa học sinh khối 10 và 11 tham quan nhiều địa điểm tại trung tâm thành phố như bưu điện TP.HCM và đường sách TP.HCM.

"Trong quá trình tham quan tại đường sách, các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ đó là tìm kiếm một quyển sách, sau đó chụp hình lại cùng với khoảnh khắc với quyển sách yêu thích", Thiện nói.

Theo Thiện, trước chuyến đi, nhiều học sinh đã bày tỏ sự háo hức khi biết đường sách đang có không gian trưng bày các nhân vật Doraemon.

"Những khu vực được thiết kế để chụp ảnh, trải nghiệm như thế này giúp học sinh cảm thấy gần gũi hơn với văn hóa đọc, đồng thời có thêm cơ hội tiếp cận văn hóa Nhật Bản theo cách sinh động, phù hợp với lứa tuổi", Thiện nói.