Rủ nhau đi 'săn' ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ga metro An Phú

Chỉ cần dừng chân tại nhà ga metro An Phú (TP.HCM) vào buổi chiều, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những nhóm bạn trẻ diện trang phục thời thượng, chăm chút từng góc máy để có được bức ảnh ưng ý. Không gian hiện đại, các lối đi bộ rộng rãi, lan can uốn lượn cùng ánh sáng tự nhiên biến nơi này thành một "studio ngoài trời" đúng nghĩa.

Bạn trẻ chụp ảnh dưới chân cầu thang metro An Phú ẢNH: PHƯƠNG VY

Trần Mỹ Linh, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, chia sẻ rằng cô biết đến ga An Phú qua các bài đăng trên mạng xã hội. Điều khiến cô bị thu hút chính là nét kiến trúc có phần giống Silom (Thái Lan), một trong những địa điểm check-in nổi tiếng ở xứ sở chùa vàng.

Khu vực cầu thang lúc nào cũng đông người qua lại ẢNH: PHƯƠNG VY

"Mình từng đi Silom và thấy ga An Phú mang phong cách khá tương đồng, rất hiện đại và mới lạ giữa lòng thành phố. Các bậc thang, lan can, lối đi đều tạo cảm giác như đang ở nước ngoài. Không chỉ mình mà rất nhiều bạn trẻ cũng háo hức đến đây để chụp ảnh. Hôm trước, mình thấy có nhóm bạn diện áo dài check in, còn hôm nay mình chọn trang phục phóng khoáng hơn để khoe metro Việt Nam cũng đẹp chẳng kém gì nước ngoài", Linh hào hứng kể.

Bạn trẻ đến ga metro An Phú để chụp ảnh ẢNH: PHƯƠNG VY

Không chỉ là điểm check-in hút khách, ga metro An Phú còn được xem là "sàn diễn thời trang" ngẫu hứng của giới trẻ. Tại đây, dễ dàng bắt gặp những nhóm bạn diện bộ cánh cực chất, từ phong cách đường phố cá tính đến những trang phục đậm dấu ấn cá nhân.

Nguyễn Quốc Đạt (22 tuổi), ngụ tại chung cư Flora Nova, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết anh và nhóm bạn đã lên kế hoạch thực hiện một bộ ảnh theo phong cách street style ngay tại đây.

"Mình thích những địa điểm có background hiện đại, mang hơi hướng quốc tế. Ga metro An Phú có ánh sáng tự nhiên, thiết kế đẹp, chụp hình lên rất nghệ thuật. Nhóm mình chọn tông màu trung tính, kết hợp giày thể thao để trông giống phong cách thời trang đường phố của Hàn Quốc", Đạt chia sẻ.

Mọi góc ở đây đều có thể trở thành "phông nền" hoàn hảo cho những bức ảnh "sống ảo" của giới trẻ ẢNH: PHƯƠNG VY

Ngoài ra, Đạt cũng cho biết một điểm cộng của ga An Phú là nằm ngay gần các trung tâm thương mại, siêu thị và quán ăn, rất tiện để vừa chụp ảnh vừa dạo chơi, ăn uống.

Với nhiều bạn trẻ, việc đến nhà ga metro không chỉ đơn thuần là chụp ảnh mà còn là cách thể hiện sự háo hức với loại hình giao thông hiện đại này. Nguyễn Ngọc Minh Thư, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho rằng việc check in tại ga An Phú còn mang một ý nghĩa đặc biệt.

"Dù metro đã bắt đầu thu vé, nhưng lượng người đến đây vẫn rất đông. Mình nghĩ chỉ vài ngày nữa, khi nơi này trở nên nổi tiếng sẽ thu hút nhiều người đến hơn, khó có thể chụp ảnh thoải mái như bây giờ. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy metro đang thực sự đi vào đời sống của người dân thành phố", Thư bày tỏ.

Một mét vuông có hàng chục tay máy ẢNH: PHƯƠNG VY

Nếu muốn có những bức ảnh lung linh tại ga An Phú, các bạn trẻ mách nước thời điểm lý tưởng nhất là vào buổi chiều hoàng hôn. Khi ánh nắng dần buông, ánh sáng dịu nhẹ sẽ giúp khung hình thêm phần thơ mộng, màu sắc tự nhiên hơn. Nếu thích phong cách trong trẻo, bạn có thể ghé vào buổi sáng sớm khi bầu trời xanh trong và ít người hơn.

Không chỉ là một điểm check-in, ga metro An Phú còn trở thành biểu tượng mới của nhịp sống đô thị. Vậy nên nếu chưa từng đặt chân đến đây, có lẽ bạn đang bỏ lỡ một địa điểm "sống ảo" đáng giá nhất nhì TP.HCM rồi đấy!

Khi đến đây chụp ảnh, đa phần các bạn đều chọn trang phục cá tính, phóng khoáng ẢNH: PHƯƠNG VY

Các bạn đều tranh thủ tìm góc "sống ảo" khi đến ga metro An Phú ẢNH: PHƯƠNG VY