Rủ nhau ném đá xe khách vì… chói mắt

Ngày 7.8, Công an H.Đắk Song (Đắk Nông) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với P.V.T và L.T.H (cùng 18 tuổi, ngụ H.Đắk Song) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản; đồng thời tổ chức truy xét các nghi phạm khác. Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 5.8, Công an H.Đắk Song nhận được tin báo có một nhóm người ném đá xe khách trên QL14, đoạn qua thôn 11 (xã Nam Bình, H.Đắk Song).

Công an H.Đắk Song tạm giữ một nghi phạm trong nhóm ném đá xe khách C.T.V

Công an H.Đắk Song triển khai lực lượng xác minh, xác định, bắt giữ P.V.T và L.T.H là 2 nghi phạm có hành vi ném đá xe khách.

Làm việc với công an, T. và H. cho biết vào rạng sáng 5.8, trên đường đi nhậu về thì thấy các xe khách chạy trên tuyến QL14 làm… chói mắt, nên cùng một số người khác (hiện đang bỏ trốn) rủ nhau nhặt đá ở ven đường ném vào xe khách đi từ hướng TP.HCM về Đắk Lắk rồi bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, các nghi phạm tiếp tục dùng đá ném vào các xe khách khác đang lưu thông trên QL14.

Nhiều xe khách di chuyển trên QL14, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông bị ném đá vỡ kính C.T.V

Công an H.Đắk Song cho biết có 6 xe khách giường nằm bị ném đá vỡ kính, rất may hành khách đi xe vẫn an toàn. Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Song đang truy xét các nghi phạm liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.