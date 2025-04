Rùa khổng lồ lần đầu làm mẹ ở tuổi 100

Mommy thuộc loài rất nguy cấp là rùa Tây Santa Cruz Galápagos và ở Sở thú Philadelphia từ năm 1932 Ảnh: sở thú Philadelphia

Tuổi thật của rùa khổng lồ Mommy vẫn là một bí ẩn, nhưng cụ rùa được nuôi ở sở thú từ năm 1932, tức trải qua hơn 90 năm trong cảnh nuôi nhốt.

Rùa Tây Santa Cruz Galápagos nằm trong danh sách rất nguy cấp ở quần đảo quê hương Galápagos. Và hiện có chưa đến 50 cá thể ở các sở thú Mỹ.

Live Science hôm 4.4 đưa tin đây là lần đầu tiên Sở thú Philadelphia ấp được rùa hiếm kể từ được thành lập cách đây hơn 150 năm.

"Mommy được đưa đến sở thú vào năm 1932, đồng nghĩa người nào lui tới sở thú trong 92 năm qua nhiều khả năng đều từng thấy cụ rùa này", theo Chủ tịch kiểm Tổng giám đốc Sở thú Philadelphia Jo-Elle Mogerman.

Rùa khổng lồ Tây Santa Cruz Galápagos là loài phụ của rùa khổng lồ Galápagos, loài rùa lớn nhất thế giới. Con đực thường lớn hơn con cái và có thể đạt chiều dài khoảng 1,8 m khi trưởng thành, nặng 260 kg.

Hoạt động của con người ở quần đảo Galápagos đã xóa sổ một số loài rùa ở đây và đẩy rùa khổng lồ Tây Santa Cruz Galápagos đến ngưỡng tuyệt chủng.

Rùa Mommy thuộc về chương trình gây giống ở các sở thú Mỹ nhằm bảo vệ loài rùa này trước nguy cơ biến mất.

Sau gần 1 thế kỷ, rùa Mommy cuối cùng cũng làm mẹ khi lần đầu được phối giống với rùa đực tên Abrazzo, cũng khoảng 100 tuổi. Tổng cộng 16 trứng được đẻ vào tháng 11.2024 và ấp nhân tạo theo hướng tính toán chính xác nhiệt độ để số rùa đực và rùa cái có thể nở đồng đều nhau.

Điều này là do giới tính của rùa Galápagos phụ thuộc vào nhiệt độ ấp trứng. Nhiệt độ dưới 28 độ C sẽ nở rùa đực, trong khi nhiệt độ trên 29,5 độ C sẽ nở rùa cái.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có lứa trứng ấp rùa cái đã nở.