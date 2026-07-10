Rửa rau bằng nước muối có thực sự sạch hơn nước thường?

Hiện chưa có bằng chứng khoa học nào đủ mạnh để khẳng định rằng ngâm, rửa rau bằng nước muối giúp làm sạch tốt hơn so với rửa dưới vòi nước, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Rửa rau dưới vòi nước sạch có thể giúp loại bỏ bụi bẩn, đất cát và một phần vi khuẩn bám trên bề mặt rau ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo chỉ cần rửa rau củ, trái cây dưới vòi nước đang chảy, đồng thời dùng tay chà nhẹ bề mặt là đủ. Với các loại củ, quả có vỏ cứng như cà rốt, khoai tây hoặc dưa leo, có thể dùng bàn chải sạch để chà rửa.

Cơ quan này cũng không khuyến nghị sử dụng xà phòng, chất tẩy rửa hay các dung dịch rửa rau chuyên dụng. Trong điều kiện sử dụng tại gia đình, chưa có bằng chứng cho thấy chúng làm sạch hiệu quả hơn nước sạch.

Lý do là phần lớn bụi bẩn, đất cát, vi khuẩn bám trên bề mặt và một phần dư lượng thuốc trừ sâu có thể được rửa trôi nhờ dòng nước chảy và chà rửa. Chính tác động này mới là yếu tố quan trọng nhất giúp làm sạch rau củ, trái cây, giáo sư Darin Detwiler, chuyên gia về an toàn thực phẩm tại Đại học Northeastern (Mỹ), cho biết

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy dung dịch nước muối ở nồng độ khá cao có thể giúp loại bỏ một phần dư lượng thuốc trừ sâu và giảm lượng vi sinh vật trên bề mặt rau. Tuy nhiên, điều kiện nghiên cứu thường khác với cách mọi người ngâm rau trong thực tế. Ngoài ra, hiệu quả cũng không ổn định giữa các loại rau và các loại hóa chất khác nhau.

Tuy nhiên, nước muối vẫn có thể mang lại một số lợi ích nhất định. Với những loại rau có nhiều khe như bông cải xanh, súp lơ hoặc các loại rau lá cuộn, ngâm trong nước muối loãng vài phút sẽ giúp loại bỏ một số côn trùng nhỏ hoặc sâu non dễ dàng hơn. Đây cũng là lý do khiến nhiều người vẫn ngâm nước muối trước khi chế biến.

Với vi khuẩn, nồng độ ngâm muối thường dùng trong gia đình không đủ để tiêu diệt các loại gây bệnh phổ biến như salmonella, E. coli hay listeria. Những vi khuẩn này có thể bám rất chắc trên bề mặt rau, thậm chí nằm trong các khe nhỏ hoặc xâm nhập vào mô thực vật. Do đó, ngâm nước muối đơn thuần không thể loại bỏ hoàn toàn.

Cách làm sạch rau hiệu quả nhất không nằm ở việc thêm muối, giấm hay các dung dịch đặc biệt, mà là rửa đúng cách. Trước khi sơ chế, người chế biến nên rửa tay sạch bằng xà phòng. Sau đó, rửa từng loại rau dưới vòi nước đang chảy, dùng tay chà nhẹ để tẩy sạch đất cát cùng các tạp chất bám trên bề mặt.

Đối với các loại củ hoặc quả có vỏ cứng như khoai tây, cà rốt hay dưa leo, nên sử dụng bàn chải sạch chuyên dùng cho thực phẩm để chà rửa kỹ hơn. Với rau ăn lá, nên bỏ những lá bị dập hoặc quá dơ, sau đó tách từng lá để rửa. Nếu rau có nhiều cát, có thể ngâm trong nước sạch vài phút để cát lắng xuống rồi rửa lại dưới vòi nước, theo Healthline.