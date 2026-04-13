Rực lửa tinh thần chiến binh tại lễ ra quân Heragon City

Với chủ đề "Dẫn lối phồn hoa – Kiến tạo thịnh vượng", sự kiện không chỉ là màn chào sân của một dự án, mà còn thể hiện quyết tâm cao độ của toàn hệ thống trong việc đưa Heragon City nhanh chóng tiếp cận thị trường với độ phủ rộng và tốc độ triển khai mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu.

Hơn 1.500 "chiến binh" hâm nóng thị trường bất động sản Thanh Hoá

Sự hội tụ của lực lượng bán hàng hùng hậu tại lễ ra quân là minh chứng rõ nét cho sức hút của Heragon City trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ chọn lọc mạnh mẽ.

Không chỉ dừng lại ở quy mô, sự kiện còn tạo nên bầu không khí "ra trận" đầy khí thế, nơi các đại lý phân phối đồng loạt thể hiện tinh thần quyết tâm chinh phục thị trường, sẵn sàng đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Lễ ra quân Heragon City quy tụ hơn 1.500 chiến binh kinh doanh

Đại diện MBLand - đơn vị quản lý & phát triển dự án chia sẻ: "Heragon City được định hướng phát triển như một khu đô thị đồng bộ, hài hòa giữa yếu tố tự nhiên và nhịp sống hiện đại. Trong bối cảnh dòng tiền ngày càng thận trọng, những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch và tiềm năng bền vững sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên của thị trường".

Đại diện MBLand phát biểu tại sự kiện Lễ ra quân dự án Heragon City

Heragon City - Khu đô thị công viên bên sông hiếm hoi tại trung tâm thành phố

Tọa lạc tại phường Hàm Rồng, Heragon City nằm trong vùng phát triển trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa - khu vực đang ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ của không gian đô thị. Dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi khi nằm giữa hai trục đại lộ huyết mạch Hùng Vương và Nam sông Mã, dễ dàng tiếp cận trung tâm hiện hữu, khu hành chính mới, hệ thống giáo dục, y tế và các khu công nghiệp trọng điểm. Đặc biệt, lợi thế kề cận sông Mã và quần thể di tích Hàm Rồng không chỉ mang đến giá trị cảnh quan mà còn góp phần nâng tầm chất lượng sống, yếu tố ngày càng được người mua ưu tiên.

Khu đô thị Heragon City có quy mô 57,9 ha, cung cấp ra thị trường 1.292 sản phẩm

Khu đô thị có quy mô 57,9 ha với mật độ xây dựng duy trì chỉ 28,3%, ưu tiên phần lớn quỹ đất lớn cho cảnh quan cây xanh, mặt nước và các không gian mở. Sở hữu địa thế hiếm có, tựa núi Hàm Rồng - hướng dòng sông Mã, Heragon City được quy hoạch theo mô hình Park Living (sống trong công viên) với điểm nhấn là hệ thống 9 công viên nội khu trải đều toàn bộ khu đô thị. Trong đó, công viên trung tâm Khang Hưng rộng 3,25ha tích hợp cùng hồ điều hòa, vừa tạo vẻ đẹp cảnh quan, vừa góp phần điều tiết môi trường.

Dự án có tổng cộng 1.292 sản phẩm được phân bổ theo 4 phân khúc đa dạng, bao gồm đất nền, nhà liền kề, nhà phố thương mại (shophouse) và biệt thự với các diện tích khác nhau. Sự linh hoạt này giúp đáp ứng nhiều nhu cầu từ an cư, kinh doanh đến đầu tư tích lũy. Đặc biệt, trong thời điểm người mua ngày càng ưu tiên yếu tố minh bạch, việc dự án đảm bảo pháp lý rõ ràng không chỉ mang lại sự an tâm mà còn tạo nền tảng cho giá trị tài sản bền vững theo thời gian.

The Legacy - Phân khu mở màn đầy tiềm năng

Trong tổng thể dự án, The Legacy là phân khu đầu tiên được giới thiệu ra thị trường với quy mô 25,1 ha và 405 sản phẩm. Được định vị là trung tâm giao thương - di sản, phân khu này sở hữu vị trí liền kề đại lộ Trần Hưng Đạo - một trong những trục thương mại sôi động của thành phố, đồng thời thừa hưởng hệ tiện ích nội khu đồng bộ của toàn dự án. Sự kết hợp giữa tiềm năng kinh doanh và không gian sống sinh thái giúp The Legacy trở thành lựa chọn đáng chú ý cho cả nhà đầu tư và khách hàng tìm kiếm giá trị bền vững.

Việc sở hữu The Legacy ngay trong giai đoạn đầu mở ra cơ hội nắm giữ những quỹ đất có vị trí đẹp nhất với mức giá tốt và chính sách nhiều ưu đãi, nhằm tối đa hoá lợi nhuận khi toàn dự án vào vận hành.

Sự kiện ra quân không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của Heragon City, mà còn góp phần "hâm nóng" thị trường bất động sản Thanh Hóa trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh đô thị đang mở rộng về phía Nam và Bắc sông Mã, những dự án được quy hoạch bài bản, pháp lý hoàn chỉnh và sở hữu không gian sống chất lượng như Heragon City được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm đón dòng tiền trong thời gian tới.