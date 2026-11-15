Rục rịch chuẩn bị quà Giáng sinh sớm, những lựa chọn 'hot' năm nay

Rần rần đi "săn" quà sớm

Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, P.Sài Gòn, TP.HCM) là một trong những nơi được các bạn trẻ chọn để "săn" món quà ý nghĩa. Đa dạng quà lưu niệm được bày bán tại các quầy hàng dọc con đường cũng mang đến cho bạn trẻ nhiều lựa chọn dịp Giáng sinh.

Lê Trần Đăng Khôi (20 tuổi, nhân viên bán hàng tại đường sách; ngụ P.Bình Lợi Trưng, TP.HCM) cho biết những ngày gần đây bản thân gặp khá nhiều khách hàng trẻ đến tìm mua quà Giáng sinh. "Mình khá bất ngờ khi mới đầu tháng 11 đã có nhiều bạn trẻ đến nhờ tư vấn những món quà phù hợp. Quầy hàng mình đang làm cũng vừa nhập thêm nhiều sản phẩm chủ đề Giáng sinh để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách", Khôi nói.

Nhiều lựa chọn quà tặng Giáng sinh cho người trẻ

Tại nhà sách Hải An (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn), không khí mùa lễ hội cũng bắt đầu nhộn nhịp với nhiều gian hàng quà tặng Giáng sinh đa dạng mẫu mã. Chị Nguyễn Thị Hồng Giao (30 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM) đến đây từ sớm để tìm món quà đáng yêu cho bạn bè. "Thành thật mà nói thì mình rất thích mùa Giáng sinh nên từ đầu tháng 11 đã thấy háo hức và bắt đầu chuẩn bị rồi. Mình đến đây để tìm những món quà cho bạn bè như đôi vớ, chiếc cốc đáng yêu…", chị bày tỏ.

Bạn trẻ tìm mua quà Giáng sinh từ sớm

Bên cạnh nhà sách, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến các cửa hàng trong trung tâm thương mại để chọn mua những món quà cho mùa lễ hội sắp tới.

Hoàng Ngọc Thanh (18 tuổi, ngụ P.Chánh Hưng, TP.HCM) chia sẻ: "Thật ra mình đến cửa hàng tham khảo trước các mẫu quà và giá cả để cân nhắc xem sắp tới nên mua gì cho những người mình yêu quý. Từ đầu tháng 11 nhưng các cửa hàng đã bắt đầu bán những mẫu quà rất đẹp làm mình cũng háo hức được mua sắm".

Lên ý tưởng sớm cho những món quà đáng yêu

Bên cạnh việc đến cửa hàng để mua, không ít bạn trẻ còn tự tay chuẩn bị những món quà mang dấu ấn cá nhân dành cho người thân yêu.

Phạm Lê Yến Nhi (21 tuổi) và Lý Như Quỳnh (23 tuổi), cùng ngụ P.Đông Hòa, TP.HCM, thường làm bánh và kẹo sô cô la tặng bạn bè dịp Giáng sinh. Nhi chia sẻ: "Từ đầu tháng 11, tụi mình đã bắt đầu tìm công thức và làm thử nghiệm. Đến sát Giáng sinh, mình mới làm mẻ chính thức để tặng bạn bè".

Hộp quà lớn với nhiều hộp quà nhỏ bên trong là một trong những lựa chọn được bạn trẻ ưu tiên để tặng người thân yêu

Năm nay, Nhi và Quỳnh quyết định thử nghiệm làm choco bomb, loại sô cô la có nhân bên trong là bột cacao và kẹo marshmallow, thường được uống kèm sữa ấm đang được giới trẻ ưa chuộng. Nói về lý do thử nghiệm từ sớm, Quỳnh chia sẻ cô muốn có thời gian hoàn thiện sản phẩm qua từng lần làm, nhằm đảm bảo mang đến món quà hoàn hảo cho người nhận.

Còn Nguyễn Thanh Hoàng (23 tuổi, ngụ P.Khánh Hội, TP.HCM) lại tự làm những chiếc vòng nguyệt quế bằng bánh quy và giấy bóng kính để tặng người thân, bạn bè. Hoàng cho biết đã mua giấy bóng kính cùng các phụ kiện trang trí khác để chuẩn bị thực hiện những món quà dễ thương này. "Ý tưởng này đang được chú ý trên mạng xã hội vì vừa dễ làm, lại dễ thương. Tuy nhiên, trên mạng họ dùng kẹo; còn mình sẽ dùng bánh quy do chính tay mình làm để dành tặng bạn bè và anh chị em trong gia đình", Hoàng chia sẻ.

Quà tặng Giáng sinh đã ngập tràn khắp cửa hàng, nhà sách ẢNH: MINH AN

Bên cạnh bánh kẹo, nhiều bạn trẻ lại chọn móc len hoặc tự làm đồ thủ công để gửi tặng người thân yêu. Trần Hoàng Giang (19 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) bắt đầu đan những chiếc kẹp nhỏ từ len để tặng bạn thân dịp Giáng sinh. "Vì các bạn nữ trong nhóm mình đều mê sưu tầm phụ kiện, mình đã bắt tay vào đan kẹp tóc từ giờ để kịp đến Giáng sinh tặng mọi người", Giang nói.

Huỳnh Ngọc Minh Anh (24 tuổi, ngụ P.Phú Thạnh, TP.HCM) thì chọn quà tặng theo phong cách Lịch mùa Vọng để tặng em gái dịp Giáng sinh. Minh Anh giải thích về món quà của mình: "Đây là một hộp quà lớn gồm nhiều hộp quà nhỏ bên trong. Mỗi hộp quà nhỏ sẽ giống một ô trong tờ lịch và có in con số tương ứng với một ngày trong tháng 12. Mình dự định tặng món quà này cho em gái vào ngày 1.12 sắp tới khi về quê thăm em; và em gái sẽ được mở một hộp quà nhỏ mỗi ngày cho đến Giáng sinh. Với hộp quà này, mình mong em sẽ vui khi ngày nào cũng có món quà nhỏ".