Rủi ro lao theo tiền Pi

Tiền Pi nhiều, nhưng bán không được

Sau gần 2 tuần kể từ khi được niêm yết trên các sàn giao dịch, giá đồng Pi hiện dao động quanh mức 1,8 USD (khoảng 46.000 đồng) và từng có thời điểm chạm mốc 3 USD (khoảng 76.000 đồng). Trên các diễn đàn mạng xã hội, chủ đề mua bán, kiếm lời từ tiền Pi diễn ra khá sôi nổi, trong đó nhiều người sở hữu tiền Pi kỳ vọng sẽ có nguồn lợi nhuận lớn khi bán thành công tài sản ảo này.

Thanh Nguyễn, một "Pi thủ" đã tham gia cày Pi nhiều năm, chia sẻ: "Tôi cày cuốc bao nhiêu năm cũng được 200 Pi, vừa rồi đẩy hết lên sàn giao dịch OKX, đã thử giao dịch thành công, chuyển tiền về ngon lành. Vấn đề ở đây không phải là giá lên hay xuống, vì tiền Pi bao nhiêu năm nay đều là tiền ảo miễn phí, bây giờ bán được, giao dịch được là tốt rồi. Còn chuyện đầu tư, mua bán làm giàu thì tính sau".

Người dân cần cảnh giác khi tiến hành các giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo Pi để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản ẢNH: Đ.N.T - Q.T

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh L.M, công tác trong lĩnh vực truyền thông tại TP.HCM, cũng đã tham gia "đào Pi" từ khá sớm, khẳng định: "Mặc dù tiền Pi chưa được phổ biến, cũng như trước đây chưa được giao dịch chính thức, nhưng thực tế bọn tôi đã mua bán được và rút tiền về thành công. Quy trình mua bán để đổi được ra tiền thật cực kỳ phức tạp. Trước hết phải tạo ví trên các sàn Gate và OKX, sau đó giao dịch và đổi ra USDT (một loại tiền điện tử có giá trị tham chiếu ổn định). Tiếp đó phải vào một công cụ quy đổi ngang giá nữa mới có thể rút được tiền thật về ví. Đối với đồng Pi hiện nay, nhà quản trị chỉ cho phép giao dịch ở một tỷ lệ nhất định và phải có lộ trình, do đó vẫn còn khá nhiều hạn chế".

Thực tế này đã dẫn đến nhiều tranh cãi trên diễn đàn mạng, trong khi nhiều người cho rằng đã bán được Pi và lấy tiền, rất nhiều người khác khẳng định không thể, thậm chí thách thức rằng nếu chứng minh là giao dịch được thì sẽ tặng thêm cho một số tiền nữa.

Anh L.S, người nghiên cứu khá sâu về tiền Pi, phân tích: "Nhóm tạo lập ra app "đào Pi" cũng giống như một trò chơi game online. Người chơi game tải app về, và chơi bằng cách điểm danh thì được thưởng bằng đồng Pi do nhà phát hành app tạo ra, tương tự như chơi game thì được thưởng tiền trong game. Tiền này chỉ để dùng trong game chứ chả làm được gì ngoài đời. Nhà sáng lập tiếp tục kích thích người chơi Pi giới thiệu để kiếm người khác chơi cùng mình. Ai giới thiệu nhiều người vào chơi (tức là tải cái app về rồi lên điểm danh hằng ngày) thì được thưởng thêm Pi với lời hứa hẹn khi đồng Pi lên những sàn crypto (giao dịch tiền ảo) thì nó sẽ có thanh khoản, và những người nắm giữ đồng Pi số lượng lớn có thể bán ra và giàu to…".

"Thực tế lợi nhuận đang nằm trong tay các nhà tạo lập. Họ kiếm thu nhập bằng tiền quảng cáo thông qua lượt tải ứng dụng. Họ khuyến khích nhóm người chơi đầu tiên (F1) thay vì phải "đào Pi" bằng cách điểm danh trên app mất thời gian thì sẽ được "quyền mua" số lượng lớn Pi với giá ưu đãi. Nhóm F1 mời nhóm F2 mua 1 triệu Pi này với giá gấp đôi. Nhóm F2 có hàng thì lại đi mời nhóm F3 mua với giá gấp đôi lên nữa… Nhà tạo lập thu tiền khủng từ hệ thống đa cấp như vậy", anh L.S chia sẻ thêm.

Rủi ro rình rập

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, nhận định: "Quá trình nạp tiền hoặc rút tiền giao dịch tiền ảo hiện nay đều thông qua các dịch vụ trung gian do các tổ chức, cá nhân nước ngoài quản lý. Rủi ro cho người đầu tư sẽ phát sinh trong quá trình này. Ngoài sự biến động về thị giá (dẫn đến nguy cơ thua lỗ lớn), các hành lang pháp lý cho tiền điện tử tại VN vẫn chưa hoàn thiện, dẫn đến việc bảo vệ nhà đầu tư còn hạn chế, nguy cơ bị tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến hoặc mất mát tài sản số do bảo mật kém".

Theo ông Ngô Minh Hiếu, để đảm bảo an toàn, Chính phủ cần sớm ban hành các quy định pháp lý để quản lý và giám sát hoạt động liên quan đến tiền điện tử, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cần giáo dục và nâng cao nhận thức bằng cách: cung cấp thông tin, đào tạo về rủi ro và cách thức đầu tư an toàn trong lĩnh vực tiền điện tử cho người dân; hỗ trợ kỹ thuật bằng cách: phát triển các công cụ, dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư quản lý và bảo vệ tài sản số một cách hiệu quả.

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm tư vấn và đào tạo an ninh mạng Athena, cũng nhận định: "Trên thế giới hiện nay có 600 sàn giao dịch tiền ảo nhưng chỉ có vài sàn trong số đó là có bảo chứng và hoạt động uy tín, phần lớn còn lại là hoạt động mang tính thời vụ, quy mô nhỏ và không minh bạch, dẫn dụ người chơi tham gia để thu hút tài chính và có thể đóng cửa, sập sàn bất cứ lúc nào".

Quá trình nạp tiền hoặc rút tiền giao dịch tiền ảo hiện nay đều thông qua các dịch vụ trung gian do các tổ chức, cá nhân nước ngoài quản lý. Rủi ro cho người đầu tư sẽ phát sinh trong quá trình này. Ông Ngô Minh Hiếu (chuyên gia an ninh mạng)

Trước thực trạng này, Công an TP.Hà Nội cũng vừa có khuyến cáo đến người dân khi các thông tin quảng cáo "đào Pi" xuất hiện rầm rộ. Cụ thể, theo quy định của pháp luật VN, tiền ảo nói chung và đồng tiền ảo Pi nói riêng chưa được coi là tài sản. Do đó, những vụ việc, vấn đề phát sinh, tranh chấp liên quan đến các hoạt động giao dịch đồng tiền ảo, đồng Pi rất rủi ro, khó được pháp luật bảo vệ, xử lý. Tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán. Do đó, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng tiền ảo nói chung, đồng tiền ảo Pi nói riêng vào hoạt động thanh toán sẽ bị xử lý với mức phạt từ 50 - 100 triệu đồng, hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh: Tiền Pi hiện nay chưa có tính ứng dụng thực tế, giá trị hiện nay là tự định giá và làm nhiều người hiểu lầm về giá trị thật của đồng tiền ảo này. Một số đối tượng có thể lợi dụng đồng tiền ảo Pi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như tạo ra các đồng tiền ảo giả mạo Pi, huy động vốn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, các đối tượng xấu còn tạo ứng dụng giả mạo Pi Network để thu thập dữ liệu trái phép của người dùng, truy cập bất hợp pháp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tiền ảo trong các giao dịch mua bán tiền ảo Pi. Do đó, người dân cần cảnh giác khi tiến hành các giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo Pi để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Pi Network được thành lập vào ngày 14.3.2019 bởi một nhóm cựu sinh viên và sau này là giảng viên Đại học Stanford ở Mỹ, bao gồm Nicolas Kokkalis và Chengdiao Fan. Trước đó, tháng 12.2018, ứng dụng Pi Network đã được đưa lên các nền tảng Android và iOS. Pi tự đặt sứ mệnh cho mình là xây dựng đồng tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới. Sau gần 6 năm xuất hiện, thế giới đã có khoảng 60 triệu người "đào Pi". Tổng cung của Pi là 100 tỉ, hiện tại số Pi đã đào được thông báo trên Pi Explore là khoảng 6,4 tỉ, số bị khóa là 4,8 tỉ và số hiện đang lưu thông (có thể giao dịch) là 1,6 tỉ Pi.