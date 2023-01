'Run BTS' (BTS), 'Pink Venom' (BlackPink) và những ca khúc 'lội ngược dòng' thành hit lớn

Thông thường, trong một album nhạc, ngoài bài hát chủ đề, các ca khúc còn lại được gọi là b-side. Trái ngược với bài hát chủ đề, các bài hát phụ thường ít được chú ý hơn và hiếm khi được đầu tư hay nổi tiếng hơn ca khúc chủ đạo. Tuy vậy, vào năm 2022, nhiều bản b-side của Kpop nhận được sự yêu thích đặc biệt, lan truyền rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội và đạt được thành công nhất định.

Darari - Treasure

Treasure là một trong những nhóm có các bài hát b-side chất lượng không thua kém các bài hát chủ đề. Darari là bài hát b-side nằm trong mini album đầu tiên của nhóm, mang tên The Second Step: Chapter One. Ca khúc là một trong những bản hit Kpop phổ biến nhất năm 2022 và trở thành bài hát đầu tiên của Treasure vượt 100 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify.

Các rapper của nhóm là Choi Hyunsuk, Yoshi, Haruto và cựu thành viên Bang Yedam đã tham gia sản xuất ca khúc. Ngay sau khi bài hát được phát hành, một fan của các thần tượng nhà YG đã thực hiện thử thách trên nền tảng TikTok. Thử thách này nhanh chóng trở nên phổ biến, được rất nhiều nghệ sĩ, khán giả toàn cầu tham gia. Theo Allkpop, Darari hiện là bài hát Kpop của nhóm nhạc nam được sử dụng nhiều nhất trên TikTok vào năm 2022.

Polaroid Love - ENHYPEN

ENHYPEN là một nhóm nhạc nam thế hệ thứ tư khác có ca khúc b-side gây sốt vào năm 2022. Họ đã phát hành Polaroid Love như một trong những ca khúc của album tái bản đầu tiên - Dimension: Answer. Người hâm mộ của nhóm giúp Polaroid Love trở nên nổi tiếng hơn bằng cách thực hiện các thử thách trên TikTok với giai điệu vui tươi. Nhờ đó, Polaroid Love nhanh chóng trở thành một trong những bài hát Kpop nổi tiếng nhất trong năm trên TikTok. Các thành viên của ENHYPEN cũng tham gia thử thách vũ đạo cùng với nhiều thần tượng Kpop khác.

My Bag - (G)I-DLE

(G)I-DLE hiện đang là chủ đề được người hâm mộ Kpop quan tâm. Nhóm không chỉ nổi tiếng hơn mà còn đạt được nhiều thành tích ấn tượng vào năm 2022. Đầu năm ngoái, (G)I-DLE phát hành full album đầu tay I Never Die. Ca khúc chủ đề của album - Tomboy trở thành một bản hit lớn và mang về cho họ danh hiệu Perfect All-Kill đầu tiên trong sự nghiệp. My Bag - một ca khúc b-side của album cũng bắt đầu thịnh hành cùng với đĩa đơn chủ đạo. Nó trở thành bài hát được phát trực tuyến nhiều thứ hai trong album trên Spotify. My Bag cũng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Hiện video luyện tập vũ đạo của My Bag có hơn 57 triệu lượt xem trên YouTube.





BTBT - B.I

Kim Hanbin thường được biết đến với nghệ danh B.I đang ngày càng khẳng định tài năng sau khi ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Năm 2022, BI phát hành Love or Loved, Part 1. BTBT - ca khúc b-side của album đã trở thành một trong những bản hit solo nổi tiếng nhất của B.I. Không chỉ riêng người hâm mộ Kpop, bài hát phổ biến đối với nhiều đối tượng khán giả, trở thành bài hát solo được phát trực tuyến nhiều nhất của nam thần tượng trên Spotify. Cựu thủ lĩnh iKon đã phát hành một video biểu diễn của BTBT trên YouTube và thu về hơn 46 triệu lượt xem cho đến nay.

Pink Venom - BlackPink

Bất kỳ bài hát b-side nào của nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới đều được phổ biến rộng rãi. Sau 2 năm vắng bóng, BlackPink chính thức trở lại làng nhạc vào tháng 8.2022 . Album đầy đủ thứ hai của nhóm - Born Pink được phát hành vào tháng 9 và phá vỡ nhiều kỷ lục. Trước đó, nhóm "nhá hàng" cho màn tái xuất của mình bằng MV Pink Venom vào ngày 19.8, đây là một trong những ca khúc b-side của album. Giai điệu mạnh mẽ cùng vũ đạo lôi cuốn đã thu hút được nhiều sự quan tâm và được yêu thích rộng rãi. Hiện, Pink Venom là MV Kpop được xem nhiều nhất 2022 với hơn 500 triệu lượt xem, vượt cả ca khúc chủ đề Shut Down (hơn 300 triệu lượt xem).

Run BTS - BTS

Năm 2022, hiện tượng Kpop BTS đã phát hành album tuyển tập đầu tiên của họ - Proof sau một thời gian dài. Run BTS là ca khúc b-side phổ biến nhất trong album. Một số người hâm mộ thậm chí còn thích bài hát này hơn cả đĩa đơn chính. BTS lần đầu tiên đăng video buổi hòa nhạc của Run BTS trên YouTube vào ngày 16.10. Sau đó, họ phát hành video luyện tập vũ đạo của ca khúc vào ngày 13.11 - 5 tháng sau khi ra mắt album. Video ngay sau đó trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người hâm mộ. Mọi người đều dành lời khen ngợi trước vũ đạo lôi cuốn của các thành viên, video này hiện có hơn 63 triệu lượt xem.