Rúng động vụ con nợ 'bắt' chủ nợ ở Đắk Nông: Tạm giữ 6 nghi phạm

Ngày 25.1, Công an H.Tuy Đức cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Các nghi phạm gồm: Bùi Thị Huyền (44 tuổi, trú tại xã Đắk Ru, H.Đắk R'lấp), Nguyễn Anh Tuấn (45 tuổi), Lê Bảo Dương, Phạm Văn Quân, Lăng Văn Hậu (cùng trú tại xã Đắk Buk So, H.Tuy Đức), và Nguyễn Văn Dự (trú tại xã Thuận Hà, H.Đắk Song, cùng Đắk Nông).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huyền có nợ Đ.T.H (trú H.Tuy Đức) số tiền 360 triệu đồng. Do không muốn trả tiền nên Huyền đã nhờ Tuấn bắt ép H. ký khống vào giấy là đã nhận số tiền trên. Đổi lại, Huyền hứa sẽ trả tiền công cho nhóm của Tuấn 30 triệu đồng. Tuấn đồng ý và rủ Dương, Quân, Dự, Hậu cùng tham gia.

Ngày 20.1, cả nhóm đi xe ô tô đến nhà của H. Đến nơi, Tuấn gọi H. ra nói chuyện. Khi chị H. vừa bước ra khỏi cửa nhà, Tuấn xông đến đánh tới tấp vào mặt khiến H. ngã gục xuống đất. Thấy vậy, cả nhóm cùng lao vào đánh chị H.





Tiếp đó, Tuấn cầm tờ giấy cam kết của Huyền đưa cho nạn nhân, yêu cầu chị H. ghi vào nội dung đã nhận đủ số tiền 360 triệu đồng. Chị H. không chịu ký thì bị các nghi phạm tiếp tục đánh. Do bị đánh nên H. buộc phải ký vào giấy cam kết đã nhận đủ số tiền 150 triệu đồng. Sau đó, Tuấn lấy một đoạn dây thừng trói hai tay H. ra phía trước đồng thời cùng Quân, Dương, Hậu, Dự đưa chị H. lên xe ô tô chạy về hướng xã Quảng Tâm, H.Tuy Đức.

Trên đường đi Tuấn tiếp tục đe dọa, uy hiếp tinh thần ép buộc H. tiếp tục viết vào giấy đã nhận thêm số tiền 210 triệu đồng của Huyền. Khi H. viết giấy xong, nhóm của Tuấn cho xe chở chị H. về nhà, sau đó cả nhóm lên xe bỏ đi.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an H.Tuy Đức đã tập trung huy động lực lượng chốt chặn, truy bắt được các nghi phạm. Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn, Cơ quan Công an H.Tuy Đức thu giữ một số tang vật gồm: 28 viên đạn các loại, 1 bộ sử dụng ma túy đá, 1 còng số 8, 1 bộ linh kiện tháo rời, nghi loại súng ngắn CZ83; 3 ống kim loại nghi nòng súng thể thao. Hiện Công an H.Tuy Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.