Rùng mình clip bếp gas mini phát nổ khi mọi người đang ăn lẩu

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một nhóm 6 người đang ngồi ăn uống tại nhà, trò chuyện vui vẻ. Cả nhà đang ăn uống bình thường bỗng giật mình phát hiện bếp gas mini phát nổ dù không ai động vào. Nhiều người buông đũa khi bếp bị nổ nhưng cũng không tránh khỏi việc bị bỏng. Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút gần 6 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.



Tài khoản Nguyễn Linh bình luận: "Có cô chú nào bị bỏng nặng không bạn, thấy chú áo xanh hình như không né kịp, mong chú không sao". Bạn Phạm Đăng viết: "Chú kia không biết có sao không nhỉ, thấy lửa nó bay thẳng vô mặt luôn kìa".

Clip bếp gas mini phát nổ khi mọi người đang ăn lẩu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với Thanh Niên, anh Hoàng Duy cho biết, vụ việc diễn ra vào 17 giờ 20 ngày 2.3 tại nhà anh ở H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Hôm đó chủ nhà nấu bữa cơm thân mật mời người thân, hàng xóm qua chung vui và không may xảy ra vụ việc đáng tiếc.

"Lúc đang ngồi ăn bình thường mọi người có ngửi được hơi gas bị rò rỉ nên bắt đầu né. Tuy nhiên, khi bếp gas bị nổ một người mặc áo xanh ở gần cột bị bỏng toàn mặt với tay, bác gái kế bên bị bỏng ở tay và một người bị bỏng ở mặt". anh Duy cho biết.

Nhiều người né chạy khi bếp gas mini phát nổ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau vụ việc, mọi người đến bệnh viện địa phương kiểm tra mức độ bỏng và hiện được về nhà điều trị ngoại trú, tinh thần và sức khỏe ổn định. Lần đầu tiên gặp sự cố nên ai cũng bất ngờ và mong không gặp trường hợp tương tự.

Anh Lê Ngọc Tuấn, nhân viên một cửa hàng điện máy ở Q.10, TP.HCM chia sẻ những lưu ý sử dụng bếp ga mini hiệu quả như cần thường xuyên kiểm tra bình gas để phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào như vết nứt, gỉ sét, hoặc rò rỉ khí. Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề gì, hãy thay thế bình gas ngay lập tức để tránh nguy cơ cháy nổ gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra kỹ đầu đốt của bếp ga để đảm bảo không có khí gas rò rỉ. Bạn có thể sử dụng nước xà phòng để kiểm tra bằng cách thoa một ít nước xà phòng quanh các kết nối và đầu đốt. Nếu thấy xuất hiện bọt khí, đó là dấu hiệu có khí gas rò rỉ và nên thay đầu đốt của bếp

"Lắp đặt bình gas đúng vị trí bằng cách rãnh của bình gas đã được lắp đúng vị trí để khớp chính xác với bếp. Điều này giúp ngăn ngừa rò rỉ khí và đảm bảo lửa đốt đều hiệu quả.

Khi sử dụng xoong nồi quá to so với bếp, lửa có thể tỏa ra rộng hơn và gần với bình gas. Điều này có thể làm bình gas bị nóng quá mức và tăng nguy cơ nổ. Hãy chọn các loại nồi phù hợp với kích thước và công suất của bếp để đảm bảo an toàn", anh Tuấn chia sẻ.